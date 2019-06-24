Роналду провёл отпуск в Греции и оставил 20 тысяч евро чаевых сотрудникам отеля

Португальцу очень нравится это место, потому что в прошлом году Криштиану также набирался сил перед сезоном в Греции. Футболист был настолько впечатёлн сервисом, что оставил сотрудникам отеля около 20 тысяч евро чаевых.

В этом году португалец вернулся в Грецию и вновь оставил прислуше на чаевые 20 тысяч евро, сообщает Corriere dello Sport. Эта сумма включала в себя также то, что сотрудники отеля охраняли покой футболиста от назойливых папарацци и посторонних. Сообщается также, что за ночь пребывания в гостинице Royal Villa Methoni португалец платил около 8 тысяч евро.