Пн, 24.06.2019
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Роналду провёл отпуск в Греции и оставил 20 тысяч евро чаевых сотрудникам отеля

Криштиану Роналду

ФОТО: AFP/SCANPIX

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду провёл отдых на греческом курорте Коста-Наварино.

Португальцу очень нравится это место, потому что в прошлом году Криштиану также набирался сил перед сезоном в Греции. Футболист был настолько впечатёлн сервисом, что оставил сотрудникам отеля около 20 тысяч евро чаевых.

В этом году португалец вернулся в Грецию и вновь оставил прислуше на чаевые 20 тысяч евро, сообщает Corriere dello Sport. Эта сумма включала в себя также то, что сотрудники отеля охраняли покой футболиста от назойливых папарацци и посторонних. Сообщается также, что за ночь пребывания в гостинице Royal Villa Methoni португалец платил около 8 тысяч евро.

По сообщениям греческих СМИ, в распоряжении звёздного гостя был бассейн, тренажёрный зал, массажный кабинет, поле для гольфа и личный доступ к пляжу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjoy the view 🧜🏼‍♂️😉👌🏻

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Amore mio 💏😘

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Holidays with my family in France Riviera Enjoy the views 😀❤️👌🏻☀️⛴

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