VUGD: в ночь Лиго жители вели себя особенно бдительно

В этом году в ночь Лиго ни один человек не пострадал в результате пожара, однако по сравнению с прошлым годом было получено больше ложных вызовов. В прошлом году таких вызовов было 45, а в этом 57, проинформировала агентство LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Однако, по словам Палкавниеце то, что люди звонят, а не игнорируют возможное несчастье, в праздничные дни оценивается как позитивная тенденция.
По ее словам, в более, чем 40 случаях эти вызовы были связаны с тем, что жителям, которые увидели дым от лиговских костров, казалось, что начался пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что угрозы нет.
По мнению VUGD, праздник прошел спокойно, никто не погиб и не пострадал при пожаре. Однако впереди еще один выходной день, поэтому Палкавниеце призывает не терять бдительность и в случае опасности звонить по телефону 112.
В общей сложности за прошедшие сутки пожарные приняли участие в тушении 82 пожаров и 13 раз провели спасательные работы.