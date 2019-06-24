Пн, 24.06.2019
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Работника Рижской центральной тюрьмы подозревают в насилии над заключенным

Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратуру начать уголовное преследование в отношении должностного лица Рижской Центральной тюрьмы за излишнее применение физической силы к заключенному, пояснили в БВБ. 

Уголовное преследование возбуждено из-за превышения полномочий, которое связано с применением насилия против заключенного.

В ходе расследования выяснилось, что в этом конкретном случае физическая сила была применена необоснованно. 

За превышение должностных полномочий Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на пять лет, принудительные работы или штраф. 

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