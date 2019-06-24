Работника Рижской центральной тюрьмы подозревают в насилии над заключенным

Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратуру начать уголовное преследование в отношении должностного лица Рижской Центральной тюрьмы за излишнее применение физической силы к заключенному, пояснили в БВБ.
Уголовное преследование возбуждено из-за превышения полномочий, которое связано с применением насилия против заключенного.
В ходе расследования выяснилось, что в этом конкретном случае физическая сила была применена необоснованно.
За превышение должностных полномочий Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на пять лет, принудительные работы или штраф.