Трагичные праздники: за сутки произошла 61 авария, пострадали 17 человек

За прошлые сутки Госполиция зарегистрировала 61 аварию, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе четыре пешехода и три велосипедиста, проинформировали агентство LETA в Госполиции.
При этом 21 дорожно-транспортное происшествие произошло в Рижском регионе, где в авариях пострадали восемь человек.
В Земгале было зарегистрировано 13 аварий, в которых пострадали четыре человека.
В Видземе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. В Курземе вчера были зарегистрированы восемь аварий, пострадал один человек. В Латгале произошло 14 аварий, в которых пострадали три человека, в том числе один пешеход.
Вчера Госполиция составила 528 протоколов об административном нарушении. В том числе за несоблюдение скоростного режима были оформлены 212 протоколов, а за вождение в нетрезвом виде - 17 протоколов.
У десяти водителей транспортных средств содержание алкоголя в крови превышало 1,5 промилле.
Массовые проверки транспортных средств на дорогах местного и государственного значения Госполиция начала проводить с пятницы, 21 июня, и продолжит до 25 июня.