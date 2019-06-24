Пн, 24.06.2019
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Трагичные праздники: за сутки произошла 61 авария, пострадали 17 человек

Авария. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

За прошлые сутки Госполиция зарегистрировала 61 аварию, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе четыре пешехода и три велосипедиста, проинформировали агентство LETA в Госполиции.

При этом 21 дорожно-транспортное происшествие произошло в Рижском регионе, где в авариях пострадали восемь человек.

В Земгале было зарегистрировано 13 аварий, в которых пострадали четыре человека.

В Видземе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. В Курземе вчера были зарегистрированы восемь аварий, пострадал один человек. В Латгале произошло 14 аварий, в которых пострадали три человека, в том числе один пешеход.

Вчера Госполиция составила 528 протоколов об административном нарушении. В том числе за несоблюдение скоростного режима были оформлены 212 протоколов, а за вождение в нетрезвом виде - 17 протоколов.

У десяти водителей транспортных средств содержание алкоголя в крови превышало 1,5 промилле.

Массовые проверки транспортных средств на дорогах местного и государственного значения Госполиция начала проводить с пятницы, 21 июня, и продолжит до 25 июня.

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