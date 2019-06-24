Пн, 24.06.2019
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Большинство латвийцев считают Ригу лучшим местом для проживания

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Рига. Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

Большинство жителей Латвии считают, что жизнь в Риге лучше, чем в других населенных пунктах страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.

В мае этого года респондентов попросили оценить лучше ли жизнь в Риге, чем в других населенных пунктах Латвии.

Отвечая на этот вопрос, 62% опрошенных признали, что жизнь в столице лучше, чем в других населенных пунктах. Среди них 32% опрошенных выразили мнение, что жизнь в Риге немного лучше, а 30% ответили, что жизнь в Риге существенно лучше, чем в других местах.

По сравнению с прошлым годом мнение о том, что жизнь в Риге лучше, чем в других населенных пунктах Латвии высказывали на два процентных пункта меньше людей.

Чаще всего жизнь в столице называли лучшей в 2003 году, когда такого мнения придерживались 72% опрошенных.

Противоположное мнение высказали 9% жителей - 6% жителей Латвии считают, что жизнь в Риге немного хуже, чем в других местах, а еще 3% считают, что жизнь в Риге существенно хуже, чем в других населенных пунктах Латвии.

Почти каждый четвертый (23%) житель считает, что жизнь в Риге не отличается от жизни в других местах Латвии. Еще 7% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

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