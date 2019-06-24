Большинство латвийцев считают Ригу лучшим местом для проживания

Большинство жителей Латвии считают, что жизнь в Риге лучше, чем в других населенных пунктах страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.
В мае этого года респондентов попросили оценить лучше ли жизнь в Риге, чем в других населенных пунктах Латвии.
Отвечая на этот вопрос, 62% опрошенных признали, что жизнь в столице лучше, чем в других населенных пунктах. Среди них 32% опрошенных выразили мнение, что жизнь в Риге немного лучше, а 30% ответили, что жизнь в Риге существенно лучше, чем в других местах.
По сравнению с прошлым годом мнение о том, что жизнь в Риге лучше, чем в других населенных пунктах Латвии высказывали на два процентных пункта меньше людей.
Чаще всего жизнь в столице называли лучшей в 2003 году, когда такого мнения придерживались 72% опрошенных.
Противоположное мнение высказали 9% жителей - 6% жителей Латвии считают, что жизнь в Риге немного хуже, чем в других местах, а еще 3% считают, что жизнь в Риге существенно хуже, чем в других населенных пунктах Латвии.
Почти каждый четвертый (23%) житель считает, что жизнь в Риге не отличается от жизни в других местах Латвии. Еще 7% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.
Absolūts vairākums rīdzinieku tāpat kā iepriekšējos gadus ir pārliecināti, ka Rīgā ir labāk nekā citviet Latvijā. Taču arī vairāk kā puse (57%) ārpus Rīgas dzīvojošo ir šādās domās. pic.twitter.com/bylQUGGuSd— Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) June 19, 2019