Латвии не повезло: Олимпиада-2026 состоится в Италии

Официальное число членов коммитета - 95. Однако в голосовании смогли участвовать лишь 83 человека, кроме того, президент МОК Томас Бах обычно воздерживается от голосования.

Среди индивидуальных членов комитета также нет ни одного представителя из Латвии.

Кандидатуру Стокгольма-Оре представляли около 70 делегатов, пять из которых были из Латвии. Среди них также был олимпийский чемпион 1988 года по бобслею Янис Кипурс.

За исключением Врублевскиса Алдонса Врублевскиса и Кипурса, в Лозанну также отправились мэр Сигулды Угис Митревицс и директор "Агентства по развитию Сигулды" Лаура Скроделе. Латвию представляла секретарь Министерства образования и науки Лига Лейиня.

От Швеции в Лозанну поехали такие известные спортсмены как Петер Форсберг, Йонас Бергквист, Томас Густафсон, Фрида Хансдоттер и другие. Италию представляли Алберто Томба, Федерико Пелегрино, София Годжа и Армин Цогеллер.

Как ранее писал Русский TVNET, в начале апреля этого года Кабинет министров принял решение о предоставлении гарантий в связи с участием Латвии в организации зимних Олимпийских игр 2026 года вместе со Швецией.

Сотрудничество по организации соревнований было начато по инициативе Шведского олимпийского комитета в связи с намерением Стокгольма претендовать на проведение в 2026 году зимней Олимпиады.