В Канаде сотрудники авиакомпании забыли спящую пассажирку в самолете

В Канаде женщина по имени Тиффани Удамс уснула во время рейса из Квебека в Торонто. Сотрудники авиакомпании Air Canada не заметили пассажирку и отправили самолет на стоянку. Об этом сообщает Корреспондент.net. со ссылкой на издание Global News.
Женщина сидела одна, обслуживающий персонал самолета также ее не заметил.
"Я проснулась около полуночи, через несколько часов после приземления, ужасно замерзшая и до сих пор с застегнутым ремнем безопасности в абсолютной темноте", - рассказала Адамс.
Она решила позвонить своим друзьям и родным, но ее телефон разрядился. Женщина попыталась зарядить мобильный, но в самолете не было электричества.
"Я пыталась сконцентрироваться на дыхании и контролировать паническую атаку, пока пробовала зарядить телефон от каждого USB разъема, который могла найти", - продолжила Тиффани.
Женщина тогда пробовала позвать на помощь, используя рацию в кабине пилота, но она также не работала.
Тиффани удалось открыть выход самолета, но она не смогла спуститься, так как дверь находилась на 15-метровой высоте. Она попыталась найти веревку, по которой можно было бы спуститься, но ничего подобного в самолете не оказалось.
Женщина решила воспользоваться найденным фонариком. Тиффани подала сигнал из иллюминатора, в результате чего и привлекла внимание сотрудника аэропорта, который помог ей спуститься. Авиакомпания предложила женщине довезти ее до дома, а также дважды звонили с извинениями.