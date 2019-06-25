Футбол с Владимиром Ивановым: Старков прощупает РФШ, Кубарев снова в логове "Риги"

Нынешняя неделя снова не обойдется без большого футбола. Причем речь идет сразу о двух очередных турах "Вирслиги". Третий круг чемпионата Латвии открывается матчами 19-го тура в Риге, Вентспилсе и Даугавпилсе. Центральная встреча состоится на стадионе "Аркадия", где вице-лидер первенства РФШ будет принимать не падающую духом "Лиепаю" Александра Старкова.
Итак, экватор чемпионата Латвии - позади. Команды на днях отмерили ровно половину турнирной дистанции, проведя по 16 матчей каждая. Какие-то выводы, по идее, можно было бы сделать, но не покидает ощущение того, что через пару месяцев турнирная таблица "Вирслиги" поменяется кардинальным образом.
На мой взгляд, доподлинно известна разве что одна вещь - борьбу за золотые медали продолжат два столичных коллектива, в спор которых навряд ли кто вмешается. Объективно, "Рига" и РФШ сильнее остальных. Причем по всем показателям начиная от комплектации состава и заканчивая самой игрой.
"Рига" прошла первые два круга более-менее стабильно (11 побед в 16 играх), но все равно действующий чемпион страны больше чем на три очка от РФШ оторваться так и не смог. И это при том, что команда Вальдаса Дамбраускаса переживала порой не лучшие времена, а иногда и просто валилась. Я уже не говорю о проблемах в атаке.
Но впереди еврокубки, фавориты усиливаются (стоит отметить возвращение в Латвию полузащитника национальной сборной страны Андрея Цыганика, который оказался не нужный клубу из второй голландской лиги "Каамбур", но впредь будет защищать цвета РФШ), и, кажется, в оставшееся время они все-таки собираются совершить еще один рывок, который позволит им еще дальше уйти от первой группы преследователей, которую пока что составляют "Спартак" и "Валмиера".
В 19-м туре лидеры первенства играют у себя дома. РФШ, в частности, во вторник принимает "Лиепаю". И это будет центральный матч. Прошлый тур РФШ пропускала, а вот "Лиепая" смогла наконец-то порадовать своих болельщиков, дома камня на камне не оставив от "Вентспилса". 87-е по счету дерби курземских команд завершилось с разгромным счетом 4:0 в пользу подопечных Александра Старкова.
Благодаря хет-трику нигерийца Ричарда Фрайдея и трем очкам, "Лиепая" уже пятая, и обходит тот же "Вентспилс". Так что в гости к РФШ приедет воодушевленный оппонент и нисколько не подавленный. Кстати, дебют Старкова на посту главного тренера "Лиепаи" состоялся в 10-м туре как раз в матче против РФШ, который 4 мая завершился вничью - 0:0. Прошло семь недель с тех пор, как "Лиепаю" принял этот опытный специалист, и вот вам результат: в восьми матчах команда одержала четыре победы при одной ничьей, набрала 13 очков из 24-х, и с последнего места поднялась на пятое.
Лиепайский корабль остается на плаву, что не может ни радовать в преддверии выступления этого клуба в квалификации Лиги Европы, где первым соперником будет минское "Динамо".
В этот же день, 25 июня, запланирована еще одна игра: "Вентспилс" против юрмальского "Спартака". По этой паре можно сказать следующее - встречаются главные неудачники прошлого тура, которые на двоих умудрились пропустить 10 голов ("Спартак", напомню, на стадионе "Сконто" уступил "Риге" со счетом 1:6). Так что предстоящая их дуэль - шанс на реабилитацию как для одних, так и для других.
На следующий день, 26 июня, "Даугавпилс" поспорит с "Меттой". И для "Даугавпилса" эта тоже будет прекрасная возможность, как говорится, перезагрузиться. Команда ведь находится уже на седьмом месте.
"Метта", в свою очередь, имеет серию в две победы кряду и не прочь ее продлить, тем более, что в случае успеха рижане догонят "Даугавпилс" по очкам и сместят команду Виктора Мороза с седьмого места. Еще одна изюминка этой встречи - участие в ней лучших бомбардиров "Вирслиги" Вугара Аскерова и Тамирлана Джамалутдинова (по семь голов). Чья возьмет?
Закрываться этот тур будет матчем в среду на стадионе "Сконто" с участием "Риги" и "Елгавы". Безоговорочный фаворит здесь - "Рига" Михаила Конева, которая идет на первом месте. Для сравнения, "Елгава" - последняя.
Но что-то мне подсказывает, что такого избиения, которое наблюдалось здесь же несколько дней назад (все та же победа над "Спартаком" - 6:1, кстати, самая крупная в сезоне), в этой игре мы уже не увидим. Да, силы не совсем равные, но "Елгава" постепенно приходит в себя.
С белорусским специалистом Олегом Кубаревым первая победа одержана (над "Даугавпилсом" в гостях - 2:0). Так что можно говорить о позитивном векторе у елгавчан. Тем более, что сам Кубарев, который наверняка педантично изучит соперника, в апреле сам стоял у руля "Риги" на протяжении четырех матчей. Кому как ни ему не знать все слабости чемпиона! Разумеется, саму "Ригу" это нисколько не беспокоит и, тем более, не волнует. Тем интереснее будет это противостояние.
⚽✅ Pēc aizvadītās spēļu kārtas 2 pozīciju kāpums @LiepajaFK ! Vai to spēs turpināt arī nākamajā kārtā, kad būs jāspēkojas ar vienu no līdervienīgām @RFSDaily ? Gaidāmās spēles jau 25. jūnijā!#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/iU0UTD2gi2— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) 22 июня 2019 г.