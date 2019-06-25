Футбол с Владимиром Ивановым: Старков прощупает РФШ, Кубарев снова в логове "Риги"

Итак, экватор чемпионата Латвии - позади. Команды на днях отмерили ровно половину турнирной дистанции, проведя по 16 матчей каждая. Какие-то выводы, по идее, можно было бы сделать, но не покидает ощущение того, что через пару месяцев турнирная таблица "Вирслиги" поменяется кардинальным образом.

На мой взгляд, доподлинно известна разве что одна вещь - борьбу за золотые медали продолжат два столичных коллектива, в спор которых навряд ли кто вмешается. Объективно, "Рига" и РФШ сильнее остальных. Причем по всем показателям начиная от комплектации состава и заканчивая самой игрой.

"Рига" прошла первые два круга более-менее стабильно (11 побед в 16 играх), но все равно действующий чемпион страны больше чем на три очка от РФШ оторваться так и не смог. И это при том, что команда Вальдаса Дамбраускаса переживала порой не лучшие времена, а иногда и просто валилась. Я уже не говорю о проблемах в атаке.

Но впереди еврокубки, фавориты усиливаются (стоит отметить возвращение в Латвию полузащитника национальной сборной страны Андрея Цыганика, который оказался не нужный клубу из второй голландской лиги "Каамбур", но впредь будет защищать цвета РФШ), и, кажется, в оставшееся время они все-таки собираются совершить еще один рывок, который позволит им еще дальше уйти от первой группы преследователей, которую пока что составляют "Спартак" и "Валмиера".

Андрей Цыганик ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В 19-м туре лидеры первенства играют у себя дома. РФШ, в частности, во вторник принимает "Лиепаю". И это будет центральный матч. Прошлый тур РФШ пропускала, а вот "Лиепая" смогла наконец-то порадовать своих болельщиков, дома камня на камне не оставив от "Вентспилса". 87-е по счету дерби курземских команд завершилось с разгромным счетом 4:0 в пользу подопечных Александра Старкова.

Благодаря хет-трику нигерийца Ричарда Фрайдея и трем очкам, "Лиепая" уже пятая, и обходит тот же "Вентспилс". Так что в гости к РФШ приедет воодушевленный оппонент и нисколько не подавленный. Кстати, дебют Старкова на посту главного тренера "Лиепаи" состоялся в 10-м туре как раз в матче против РФШ, который 4 мая завершился вничью - 0:0. Прошло семь недель с тех пор, как "Лиепаю" принял этот опытный специалист, и вот вам результат: в восьми матчах команда одержала четыре победы при одной ничьей, набрала 13 очков из 24-х, и с последнего места поднялась на пятое.

Лиепайский корабль остается на плаву, что не может ни радовать в преддверии выступления этого клуба в квалификации Лиги Европы, где первым соперником будет минское "Динамо".