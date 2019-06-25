Видео: Новый клип с обнаженной Седоковой подвергся цензуре

Анна Седокова ФОТО: Скриншот виде

Анна Седокова мать троих детей и пропагандирует мнение, что современная мама - это успешная, красивая и сексуальная женщина, которая гордится этим.

Исполнительница считает, что любая мама заслуживает время для себя, время отдохнуть и развлечься.

Клип полноценно отражает текст песни:

"Мама нон-стоп залазит на стол

Мама, где хочешь - намутит танцпол

Несутся кристаллы со всех концов

Режим "отказать", невозмутимо лицо

Маме сегодня на все танцевать

Что ты сказала? Сама ты б...".

Некоторые фрагменты клипа напоминают стиль западных артисток, таких как Ники Минаж, Ариана Гранде и Карди Би.

Анна Седокова ФОТО: скриншот видео

Поэтому совсем не удивительно, что смелые кадры, где певица предстала без нижнего белья подверглись цензуре, ведь Седокова поставила ограничение "12+".

Ролик был горячо воспринят поклонниками.

На момент написания статьи видео посмотрело 58,5 тысяч человек, свыше 27 тысяч поставили лайки на YouTube-странице артистки.

"Песня написана для матерей, а клип снят для отцов", "Просто бомба!", "Сочная фигура", "То самое чувство, когда Седакова просто сидит и от неё секс прет! А Бузова как бы не трясла костями, секса 0", - писали комментаторы.

Анна Седокова ФОТО: скриншот видео