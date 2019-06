Чем занимались Пугачева, Лобода и Бузова на этих выходных?

Невероятная энергетика !!! Не передать словами, что я чувствовал, когда вы , вот так всей Дворцовой Площадью , пели хором вчера! Спасибо!Красивейший праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге! Рад был вновь быть его частью!! Спасибо, Питер! И до встречи на моем большом сольном концерте 6 ноября в ДС «Юбилейный». Incredible energy !!! I have no words to explain what I felt when you sang like this with me yesterday!!! Thank you, St.Petersburg ! And see you all again at my show on November 6. #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #russia #ntour #таккрасиво

