Чем занимались Пугачева, Лобода и Бузова на этих выходных?

Российские звезды провели насыщенные выходные. Узнайте, кто из них провел эти дни дома, кому пришлось работать, а кто оказался в Латвии и встретил праздник Лиго в Юрмале на пляже.
#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с ещё большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера 🔥 Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то , что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить !!!!! Уже в сети ! И по ссылке у меня в в профайле , сториз !!! Лав ю ! Жадно ! Ведь #ЯЖЕМАТЬ а значит, я умею #любить ❤️
Тысячи молодых полных надежд и мечтаний выпускников вчера отпраздновали окончание прекрасного этапа жизни и вступают в новый взрослый мир! Дорогие выпускники ,большой вам всем удачи ,и пусть уверенность в ваших сердцах никогда не угасает! Мечтайте смело! Всё получится! Спасибо за такую жаркую встречу на самой красивой площади мира ❤️ Платье @keti_one_official @_ketione_ 🔥 #полинагагарина #гагаринапоехали #выпускники2019 #алыепаруса
Волшебного понедельника, мои дорогие! 💖 Я с новостями и, надеюсь, вы меня поддержите🤗 Вас уже почти 16 миллионов🙏🏻, и я чувствую огромную ответственность перед вами! Хочу быть для вас мотиватором, идти рядом и вдохновлять моих людей на победы 💪🏻 #моилюдивсегдасомной Движение вперед – это большой труд. От наших решений зависит будущее, мы можем его сделать любым💫 Но как часто усталость, лень, привычки встают у нас на пути и превращаются в отговорки? Да постоянно😿! Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась. Я не боюсь✌🏻. Я знаю, что помогает добиваться целей, и готова раскрыть свои секреты💃. Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам🙏🏼! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха🌟🌟🌟 Если идея нравится, решено! Запускаю для вас социальную инициативу «Стирай Отговорки»😇. Для каждого из вас я стану мотиватором и вместе мы придем к успеху! Итак, выкладывайте посты с хештегом👉🏻 #стирайотговорки , пишите, в какой области вам нужна мотивация, о чем вы мечтаете и какие оправдания вам мешают... и следите за моим аккаунтом😉. Я выберу самые горячие темы и буду помогать вам стирать отговорки и добиваться победы✅. С сегодняшнего дня я – ваш личный мотиватор, мои хорошие! Летим вперед🙏🏼💖💖💖. #Бузова #Buzova
Судя по комментариям всем понравилось мое платье @terekhovgirl 😍 Спасибо большое , очень приятно 😊кружилась и танцевала в нем весь вечер и со сцены очень красиво смотрелось 😍😍😍💃💃💃💃 А вечер у нас был 🔥🔥🔥Rose bar beach @rosebarbeach в @seabreezebaku официально открыт 💪💪💪, а на видео видно , как там круто, и закат отражается в воде 😍 MUAH моя любимая @liuchaumeil ❤️ Песня- наш дорогой @brandonstonemusic 😘 За видео спасибо моей @alice_in_music 😘
Пишу новую колонку для журнала «7 Дней». Тема связана с Краснодарской социальной рекламой, чьи лозунги гласят « Жирное сексуальным не бывает», « Кури, бухай, рожай уродов», «Жирное не может быть здоровым» и все в таком духе. Я так же уже высказала свою точку зрения на этот счёт написав пост. Но! Узнав, например, что у Влады Якушевской, Инстаграм снес аналогичную публикацию ( хотя пост был весьма интеллигентный и корректный ) решила свою сюда не заливать. Найдутся те, кто даже в деликатном изложении мыслей увидят оскорбления и буллинг. Знаем, проходили. А сидеть после этого в теневом бане ещё 3-4 недели совершенно не хочется. Мой профиль только недавно начал приходить в себя после подобных ситуаций. Поэтому, котики мои, пост отправился на мой телеграмм канал VODA. Ссылка на него находиться в «актуальном» в шапке профиля. Можете найти его там. Плюс на этой неделе ждите более развёрнутый материал в моей еженедельной колонке в «7 Днях» 📝 Тема горячая, вызвавшая массу споров и различных мнений, в том числе и от моих коллег по шоубизу. Когда я получаю задание от главного редактора, мне всегда присылают ссылки на прямую речь людей и их высказывания. Я сначала мониторю всю информацию, делаю заметки, а уже после готовлю материал. В этом издании я работаю второй год и за все это время на меня обиделись лишь единожды. Это был Егор Крид. Хотя, вы понимаете, что формат этого семейного еженедельника не подразумевает ничего «за гранью», поэтому данная обидка для меня до сих пор остаётся загадкой. В этот раз тема действительно острая, но я очень надеюсь, что защитники лишних килограммов и нездорового образа жизни задумаются и будут рассказывать своим подписчикам не только о чудесах самопринятия, а так же огласят весь список смертельных заболеваний, которые вызывают ожирение, курение и безответственное отношение к себе. Научитесь уже смотреть правде в глаза, как бы грубо она не звучала. Поэтому, Краснодар молодцы!
Невероятная энергетика !!! Не передать словами, что я чувствовал, когда вы , вот так всей Дворцовой Площадью , пели хором вчера! Спасибо!Красивейший праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге! Рад был вновь быть его частью!! Спасибо, Питер! И до встречи на моем большом сольном концерте 6 ноября в ДС «Юбилейный». Incredible energy !!! I have no words to explain what I felt when you sang like this with me yesterday!!! Thank you, St.Petersburg ! And see you all again at my show on November 6. #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #russia #ntour #таккрасиво
18+!!! Чем меньше я держу в руках телефон, тем меньше у меня мыслей о самоубийстве) Если упустить из виду всю биохимию данных процессов с точки зрения медицины, гормонов, психосоматики, нейронных связей и прочего... если все упростить, то... вся эта вылизанная и отфотошопленная блевотина служит одной цели - привлечь моё внимание! Жопой, роскошью, скандалом, невъебенными достижениями в духе - «я заработал денег в этом году» или катанием псевдо-философской ваты в духе «вселенная помогает тому, кто не боится выйти из зоны комфорта» и тд... эти личинки виртуальной идеологии очень опасны для мозга, это виртуальный гриб, прорастающий на подсознанке и начинающий формировать моё мышление ... т.к. я осознаю что эти мотивационные помои не сделают меня счастливым... ни одна информация не способна научить меня внутренней свободе и любви... ни одна, даже самая ах....ая фраза не сделает меня счастливым! Ни одна жопа на картинке не принесет мне удовлетворения) суть в том, что весь этот яркий террариум заставляет мой мозг и Цнс включаться и работать на полную... выдавать сотни реакций и чувств... огромное множество эмоций от умиления и возбуждения до зависти и ненависти... Эти затраты нервных, гормональных и прочих ресурсов, оставляют меня опустошенным и неспособным реализовать простые планы на день! Моя нервная система и гормоны - НЕСПОСОБНЫ работать в таком режиме! И все эти вылизанные и восторженные виртуальные твари - показывают не настоящую жизнь а то, что по их скудному разумению должно своровать мои силы и энергию! И уж в этом они преуспели... в воровстве человеческого ресурса, духовности и наполненности. После подобных «включений» в тяжелый соц. Вирт, жизнь теряет всякий смысл! Хочется просто поделиться с вами этим наблюдением, тысячи людей во всем мире лечат невроз, выздоравливают в реабилитациях, работают с психологами, посещают групповые терапии что бы вернуть радость жизни украденную виртуальным миром... Иллюзорным и мертвым. Лето на дворе.. все на природу🌸🐝✅ #идитыпьеха #псклиника #псклиникарф #клиникастасапьехи #клиникавголовестасапьехи #внутреннийдоктор @psklinika
С добрым утром! Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели! @amelirevva #евалобода #елизаветагалкина #гарригалкин
У меня уже давно полный нон-стоп по работе, и я задумалась. Когда работаешь 24/7, то не замечаешь лета… причем всякий негатив легко словить 🦐 Типа духота… пробки в жару самая дикая штука. Это замечаешь всегда. Но сейчас про наслаждение природой 🦋🌿 Хочется вырваться куда-нибудь и релакснуть по полной. Короче, море зовет, или хотя бы лес и река . Но пока нельзя. График забит и куча планов. А вы запланировали отдых? Или может кто-то уже успел погреться на солнце ))))) Делитесь, куда сгоняли или куда собираетесь? А если вы, как я, полностью в работе, то ставьте эмодзи своего состояния на сегодня. Я – 👻 #molly
Я всегда подчиняюсь своему сердцу. Если оно екнуло и сказало «нет» даже суперпроекту, я не буду в нём участвовать… В этих строчках много смысла для меня. Рассказал подробнее об этом и о многом другом в своей колонке в журнале «Русский пионер». Читайте продолжение в выпуске! Ссылка в сторис. И пишите, как вам?
#танцуювезде ⠀ А вот и новая порция летних уличных танцев) Немного пофристалили с @jd_marydi 🙌🏼 ⠀ Видео @andrey_yliyanov Трек Young Thug - The London (feat J.Cole & Travis Scott). ⠀ Отмечайте своих друзей и пишите названия треков под которые вы бы хотели видеть следующие танцевальные видосы✍🏻👇🏻 ⠀ #владсоколовский #лето
Я сейчас все реже выкладываю просьбы о помощи, стараюсь лишний раз никого не беспокоить потому что на сей день у всех полно своих проблем и трудностей, а у меня хватает времени и денег иногда в чём-то разобраться самой. Но в данной ситуации , я хочу обратиться к вам! Вдруг в этом месяце/году/жизни вы ещё никому не помогли и у вас как раз есть свободные средства и время ! В Калуге есть приют для животных @funtik_vlada_kaluga в котором 700 собак, Владе- хозяйке привозят даже самолетами покалеченных собак со всем страны! (Не все выживают. Но многие становятся на лапы!Я помню как Владе привозили раненую измученную людьми собаченку из моего родного Владикавказа)Приют находится на арендованной территории, которая выставлена на продажу, им срочно нужно съезжать! Своя земля есть, но там голое поле, строительство стоит ОГРОМНЫХ денег! У приюта нет спонсоров, нет помощи от города, существует только благодаря неравнодушным людям! Давайте вместе поможем этой женщине в таком благом деле: кто чем может- репостом, стройматериалами, приехать- помочь руками, финансово, хоть по 100 руб. Карта на которую ведётся сбор на строительство: ⠀ 📌Сбер. 4279 2200 1047 7362 ( Дмитрий Викторович М.- сын) Pay Pal: priut_s
🙏💜🌹Добрый вечер,мои дорогие 💯Всегда любила длинные волосы ,но ,к сожалению ,Бог не наградил пышной шевелюрой 🙈🙈🙈Но всегда есть альтернатива ,горячее или холодное капсульное Наращивание 👍Девочки из #дом2 дали контактик @karina_hair_luxury 🌺 Мол Карина делает бесподобно 💣И это оказалось правдой? Как вам эта длинноволосая блондинка 👱♀️? 😃Зацените фото и видео и ОЧТАВЛЯЙТЕ КОММЕНТАРИИ ПОД ПОСТОМ 🥰 #люблю😘 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #лето2019 #красота #длинныеволосы #наращиваниеволос #наращиваниеволосмосква #капсульноенаращивание #микрокапсульноенаращиваниеволос #дом2
У каждого свой путь , не смотрите на других, не сравнивайте себя , просто знайте- вы уникальная частица бытия🙏🏼 Этот Мир для вас ❤️ Всем отличного дня и настроения, а у меня сегодня первый день отпуска.🥳 Сейчас вылетаю из Краснодара в Москву, а завтра на две недели к солнцу и моим друзьям 🤩 Надеюсь отосплюсь в отпуске, главное не отъестся😂😂🤭 #анясеменович #отпуск #счастьеесть #хорршийдень #позитивщики❤️❤️❤️