Чем занимались Пугачева, Лобода и Бузова на этих выходных?

#танцуювезде ⠀ А вот и новая порция летних уличных танцев) Немного пофристалили с @jd_marydi 🙌🏼 ⠀ Видео @andrey_yliyanov Трек Young Thug - The London (feat J.Cole & Travis Scott). ⠀ Отмечайте своих друзей и пишите названия треков под которые вы бы хотели видеть следующие танцевальные видосы✍🏻👇🏻 ⠀ #владсоколовский #лето

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Jun 24, 2019 at 6:24am PDT