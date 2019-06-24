"Стеснение пропало": Новый клип Киркорова разгневал поклонников

Поклонники артиста негативно восприняли новую работу и оставили под роликом десятки гневных комментариев. Часть зрителей были возмущены тем, что клип был переполнен рекламой.

"Я думал клип с Басковым это дно, но снизу постучались...", "Молодец Филипп, как всегда говно...", "После просмотра, вернулся к клипу "Ibiza" - убрал дизлайк, поставил лайк", "Хайпа нет, кайфа нет... какие-то пельмени, под килькой в томатном соусе...", "Насчитал пять реклам", "2019 год: клипы, состоящие из рекламы", - писали под видео.

За первые четыре часа клип посмотрело свыше 380 тысяч человек, 10 тысяч пользователей отметили, что видео им понравилось и 7 тысяч поставили дизлайки.