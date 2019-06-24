Вт, 25.06.2019
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"Стеснение пропало": Новый клип Киркорова разгневал поклонников

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

24 июня российский исполнитель Филипп Киркоров представил публике провокационный клип на песню "Стеснение пропало". Ранее артист уже анонсировал данное видео на своей странице в Instagram. Певец обещал, что ролик будет исключительно "18+".

Зрителя в начале сообщают, что в 2119 году человечество готовится к масштабному мероприятию, но у вечеринки нет короля. За Киркоровым (в наши дни)  приходит специальный отряд.

К Киркорову, который мечтает снять новый клип приходит группа роботов, которые знакомят его с искусственным интеллектом "Марусей".

Далее зрители видят, что произошло бы, если клип снял искусственный разум, который воспринимает все слова буквально. 

Поклонники артиста негативно восприняли новую работу и оставили под роликом десятки гневных комментариев. Часть зрителей были возмущены тем, что клип был переполнен рекламой. 

"Я думал клип с Басковым это дно, но снизу постучались...", "Молодец Филипп, как всегда говно...", "После просмотра, вернулся к клипу "Ibiza" - убрал дизлайк, поставил лайк", "Хайпа нет, кайфа нет... какие-то пельмени, под килькой в томатном соусе...", "Насчитал пять реклам", "2019 год: клипы, состоящие из рекламы", - писали под видео. 

За первые четыре часа клип посмотрело свыше 380 тысяч человек, 10 тысяч пользователей отметили, что видео им понравилось и 7 тысяч поставили дизлайки. 

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