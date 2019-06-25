На улице Дзирнаву вспыхнул пожар; движение на улице Гоголя возобновлено
На улице Дзирнаву в Риге горит заброшенное трехэтажное здание, площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Пожар вспыхнул на улице Дзирнаву 153.
Из-за пожара ограничено движение на ул. Дзирнаву и других улицах в районе Островного моста, а именно: на участке улицы Дзирнаву от улицы Элияс до улиц Фирса Садовникова, а также Дагду и Стругу; на участке улицы Гоголя от улицы Лачплеша до улицы Езусбазницас. В шесть утра улицы открыли для всех видов транспорта.
Пожар вспыхнул в доме по ул. Дзирнаву, 153. Пресс-секретарь ГПСС Инта Палкавниеце сообщила, что вызов был получен сегодня около 4 часов утра. В 7.19 пожар был локализован.
Горят все этажи здания и крыша. На месте происшествия образовалось сильное задымление.
В тушении пожара участвуют 30 пожарных. В ходе тушения пострадал один пожарный, который после медицинского осмотра смог продолжить работу.
Plkst. 7.19 ugunsgrēks tika lokalizēts un tā degšanas platība ir 1100m2. Ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās, lai pilnībā likvidētu degšanu.— VUGD (@ugunsdzeseji) June 25, 2019
Gogoļa ielā satiksme ir daļēji atjaunota.