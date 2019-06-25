Вт, 25.06.2019
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На улице Дзирнаву вспыхнул пожар; движение на улице Гоголя возобновлено
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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

На улице Дзирнаву в Риге горит заброшенное трехэтажное здание, площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар вспыхнул на улице Дзирнаву 153.

Из-за пожара ограничено движение на ул. Дзирнаву и других улицах в районе Островного моста, а именно: на участке улицы Дзирнаву от улицы Элияс до улиц Фирса Садовникова, а также Дагду и Стругу; на участке улицы Гоголя от улицы Лачплеша до улицы Езусбазницас. В шесть утра улицы открыли для всех видов транспорта.

Пожар вспыхнул в доме по ул. Дзирнаву, 153. Пресс-секретарь ГПСС Инта Палкавниеце сообщила, что вызов был получен сегодня около 4 часов утра. В 7.19 пожар был локализован.

Горят все этажи здания и крыша. На месте происшествия образовалось сильное задымление.

В тушении пожара участвуют 30 пожарных. В ходе тушения пострадал один пожарный, который после медицинского осмотра смог продолжить работу.

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