В Курземе во время ссоры охотник подстрелил жену и покончил с собой
В минувшие выходные в Латвии в Курземе некий мужчина застрелил свою гражданскую жену, после чего совершил самоубийство. Об этом с интервью передаче "900 секунд" сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис.
Мужчина 1966 года рождения был охотником. Жену 1982 года рождения он ранил двумя выстрелами во время ссоры.
Согласно словам начальника Госполиции, мужчина был охотником.
Женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение.
Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс.