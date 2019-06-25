7 болезней животных, которые передаются человеку

Болезни, которыми могут страдать как люди, так и животные, относятся к категории антропозоонозных инфекций. За ними ведется строгий эпидемиологический и ветеринарный контроль. Каждый выявленный случай считается экстраординарным.

Примечательно, что болезни могут передавать как дикие, так и домашние животные - кошки, собаки, крупный рогатый скот.

В некоторых случаях заболевание требует немедленного реагирования, так как есть риск пандемии, или эпидемии. Рассмотрим подробнее болезни животных, которые передаются человеку.

Болезнь Лайма

Это одна из самых известных болезней, передающихся человеку. Она вызывается бактериями Borrelia burgdorferi через укусы зараженных клещей. С заболеванием могут столкнуться кошки, собаки, крупный рогатый скот и люди. Наиболее часто этими бактериями заражены также грызуны и ежи.

Болезнь Лайма тесно связана с такими неприятностями, как поражение почек, зрения у собак и лошадей, артрит.

Разумеется, вероятность сильно навредить людям высока. От инфицированных животных человек не заражается, разносчиками являются клещи.

Болезнь крайне тяжело поддается лечению, поэтому следует соблюдать профилактические меры.

Бруцеллез

Эту болезнь вызывают бактерии бруцеллы. Они обнаруживаются у оленей, лосей, диких свиней. Инфекция распространяется на домашних свиней, крупный рогатый скот, собак. Последние, кстати, имеют собственные виды бруцелл, которые поражают репродуктивную систему. У людей болезнь встречается не очень часто.

Среди симптомов - лихорадка, усталость, головная боль, депрессия, отек яичек и артрит. Чаще всего человек заражается от молочных продуктов.

К сожалению, лечение требует длительного времени, но при этом вероятность выздоровления крайне высока.

Бешенство

Об этой болезни знает, конечно, каждый. Человек заражается при укусе инфицированных вирусом бешенства животных. Разные штаммы вируса носят еноты, лисы, белки, крысы, летучие мыши. Дикие животные погибают от бешенства, впрочем, домашние - тоже. Если человек заразился, то требуется карантин и профилактика распространения вируса.

Необходимо сразу провести курс вакцинации. Без подобных мер вылечить болезнь невозможно, а при ее развитии увеличивается риск летального исхода.

Чума

Чуму провоцируют бактерии Yersinia pestis, которые часто переносятся вместе с блохами, питающимися кровью грызунов, сусликов, степных собак, хорьков. Если случается эпидемия, то может умереть до 90% колонии животных. В средние века чума убила миллионы людей, сейчас же найдены методы борьбы с этой болезнью, которая передается от животных к человеку.

Лихорадка Западного Нила

Этот опасный вид вируса переносится с клещами и комарами. Чаще всего от него страдают такие животные, как лошади, ослы, но их подвергают вакцинации, что помогает избежать гибели.

Инфекция может передаваться человеку через укусы комаров, при этом большая часть случаев, к сожалению, имеет неблагоприятный исход.

Сальмонеллез

Болезнь вызывают бактерии сальмонеллы, которые находятся в таких продуктах, как яйца. Сальмонеллу также можно найти в сточных водах, оросительных каналах, водоемах. Болезнь может быть обнаружена у домашних животных, певчих птиц, которые гибнут при заражении от кормушек и питьевых ванночек.

Сальмонеллез опасен для человека, и сопровождается он симптомами, похожими на кишечные инфекции.

Поэтому важно незамедлительно обращаться к врачу.

Зоонозный грипп

Зоонозные инфекции обычно циркулируют между дикими и домашними животными, но могут передаваться и человеку. Вызывается этот грипп вирусами гриппа А.