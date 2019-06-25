Винькеле: Советы больниц не будут местом развлечений для политиков

Советы больниц, которые планируется создать до осени этого года, не будут местом развлечений для политиков, заявила в интервью программе Rīta Panorāma министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!").
Согласно ее словам, там будут работать профессионалы.
"Столько, сколько это будет в моей ответственности, я могу дать слово, что советы больниц не станут местом развлечений для политиков. В них будут работать профессионально отобранные люди со знаниями и в медицине, и в предпринимательстве", - сказала министр.
Согласно словам министра, профессиональный совет окупает себя пятикратно, тк как следит за закупками и эффективно управляет учреждением.
Ранее сообщалось, что в крупных больницах Латвии до осени планируется избрать советы.
Министр выразила надежду, что до октября новые профессиональные советы больниц начнут работать, и обещала, что они не будут политизированными.
Говоря о претензиях своего товарища по партии "Для развития/За!", депутата Сейма и врача больницы Страдиньша Андриса Скриде к работе больницы, Винькеле заявляла, что пока не может дать оценку этих жалоб, так как не видела их и не ознакомилась с ними.
Винькеле говорила, что недавно Минздрав окончил анализ годовых отчетов больниц. Больницы работали с убытками, но это не единственный показатель для оценки их работы, так как важнее качество услуг.