Премьер до конца недели ждет объяснений Немиро по поводу увольнения совета Latvenergo

Премьер-министр Кришьянис Кариньш до конца недели ждет объяснений от министра экономики Ральфа Немиро по поводу увольнения совета АО Latvenergo и назначения временного совета, гласит изданная премьером резолюция.
Премьер ссылается на 238-й пункт правительственной декларации, где говорится, что Кабинет министров обязуется продолжать введение принципов хорошего корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в государственные и муниципальные капитальные общества, и просит предоставить ему развернутое обоснование увольнения совета Latvenergo, а также перечень данных совету заданий и информацию о выполнении этих заданий.
Кроме того, в резолюции Кариньша говорится, что, согласно закону об управлении капитальными обществами и долями капитала публичного лица, если невозможно выдвинуть кандидата на должность члена совета в срок, который обеспечил бы дееспособность капитального общества, государственный держатель долей капитала назначает членом совета кандидата, соответствующего критериям профессионализма и компетенции.
Премьер просит описать обстоятельства, которые указывали на угрозу потери предприятием дееспособности, в тот момент, когда был назначен временный совет. А также просит предоставить информацию о проведенной оценке профессионализма и компетенции членов временного совета.
Как сообщалось ранее, в среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo.
В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления "RB Rail" Байба Рубеса.
Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО "Rigensis Bank" Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.