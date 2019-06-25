Вт, 25.06.2019
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Премьер до конца недели ждет объяснений Немиро по поводу увольнения совета Latvenergo

Ральф Немиро

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш до конца недели ждет объяснений от министра экономики Ральфа Немиро по поводу увольнения совета АО Latvenergo и назначения временного совета, гласит изданная премьером резолюция.

Премьер ссылается на 238-й пункт правительственной декларации, где говорится, что Кабинет министров обязуется продолжать введение принципов хорошего корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в государственные и муниципальные капитальные общества, и просит предоставить ему развернутое обоснование увольнения совета Latvenergo, а также перечень данных совету заданий и информацию о выполнении этих заданий.

Кроме того, в резолюции Кариньша говорится, что, согласно закону об управлении капитальными обществами и долями капитала публичного лица, если невозможно выдвинуть кандидата на должность члена совета в срок, который обеспечил бы дееспособность капитального общества, государственный держатель долей капитала назначает членом совета кандидата, соответствующего критериям профессионализма и компетенции.

Премьер просит описать обстоятельства, которые указывали на угрозу потери предприятием дееспособности, в тот момент, когда был назначен временный совет. А также просит предоставить информацию о проведенной оценке профессионализма и компетенции членов временного совета.

Как сообщалось ранее, в среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления "RB Rail" Байба Рубеса.

Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО "Rigensis Bank" Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.

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