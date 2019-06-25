На некоторых маршрутах Rīgas satiksme вход будет только через передние двери

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme с 8 июля планирует начать пилотный проект, предусматривающий, что на некоторых маршрутах общественного транспорта вход будет только через передние двери, а выход - через средние или задние, информировал представитель предприятия Виктор Закис.
Более подробно об этом проекте предприятие обещает рассказать на пресс-конференции, которая состоится 26 июня в 11 часов в здании Rīgas satiksme на улице Вестиенас.
О целях проекта и маршрутах, на которых он будет введен, расскажет член правления Rīgas satiksme Янис Мейранс.