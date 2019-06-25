Вт, 25.06.2019
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На некоторых маршрутах Rīgas satiksme вход будет только через передние двери

Автобус Solaris Urbino

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme с 8 июля планирует начать пилотный проект, предусматривающий, что на некоторых маршрутах общественного транспорта вход будет только через передние двери, а выход - через средние или задние, информировал представитель предприятия Виктор Закис.

Более подробно об этом проекте предприятие обещает рассказать на пресс-конференции, которая состоится 26 июня в 11 часов в здании Rīgas satiksme на улице Вестиенас.

О целях проекта и маршрутах, на которых он будет введен, расскажет член правления Rīgas satiksme Янис Мейранс.

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