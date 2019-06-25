В следующем году на Лиго может быть пять выходных дней, свидетельствует поданный в правительство Министерством благосостояния, но еще не рассмотренный проект решения Кабмина.
Правительство рассмотрит данный документ через неделю.
В 2020 году рабочий день 22 июня, который выпадает на понедельник между воскресеньем 21 июня и праздничным днем 23 июня, может быть перенесен в бюджетных учреждениях на субботу, 13 июня, сообщили в Министерстве благосостояния.
Таким образом, на Лиго в будущем году будет пять выходных дней.
22 июня - единственный рабочий день, который переносится в 2020 году.
Согласно законодательству, если работник из-за своего религиозного убеждения или других обоснованных причин не может явиться на работу в перенесенный день, тогда этот день считается ежегодным оплаченным отпускным днем, или договорившись с работодателем, будет отработан в другое время. При переносе рабочего дня не назначаются сверхурочные.
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