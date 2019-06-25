Исключенные из НКП депутаты РД и независимый депутат Путниньш учредят свою фракцию

Исключенные на прошлой неделе из Новой консервативной партии (НКП) депутаты Рижской думы Друвис Клейнс и Имант Кейшс, а также независимый депутат Оскар Путниньш решили учредить собственную фракцию. Эту информацию депутаты подтвердили агентству LETA.
Таким образом, в течение месяца в Рижской думе появятся уже две новые фракции, а общее их количество достигнет восьми.
Путниньш был избран в думу от партии "Для развития Латвии", но вскоре после выборов вышел из ее фракции и в течение длительного времени на голосованиях поддерживал правящую коалицию.
Однако на минувшей неделе на голосовании за выражение недоверия теперь уже бывшему мэру Риги Дайнису Турлайсу ("Честь служить Риге") именно голос Путниньша оказался решающим, чтобы снять мэра.
"Мы хотим договориться со всеми оппозиционными партиями, чтобы вместе выдвинуть кандидата в мэры. Мы, безусловно, поддержим их кандидата. Мы выступаем за то, чтобы не ждать чудес, а избрать мэра от оппозиции и приступить к решению проблем Риги", - сказал Путниньш.
Заявление о создании фракции депутаты подадут на этой неделе.