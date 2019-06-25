В Риге пройдёт турнир чемпионата Европы по баскетболу FIBA 3х3

На турнире Латвию представят Наурис Миезис, Эдгарс Круминьш, Карлис Паулс Ласманис и Агнис Чаварс. Это классический квартет, который на турнирах FIBA по баскетболу 3х3 регулярно представляют команду Ghetto Basket и вот уже два года подряд сражаются в финальных турнирах, и в этом году на первых турнирах играли в финале.

Латвийская женская сборная состоит из спортсменок Байбы Эглите, Иевы Кулите, Кристины Пэтермане и Лиены Сталидзане. Девушки в середине июня сражались на финальном турнире кубка мира в Амстердаме, где из четырёх игр выиграли одну.

В Риге мужские игры будут состоять из 11 сборных команд, разделённых в четырёх подгруппах по три или четыре команды. Латвийская сборная в субботу 29-ого июня в 19:20 играет против команды Черногории, а также в 21:50 против сборной Грузии.