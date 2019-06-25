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  • В ООН сравнили зарплату Месси и 1693 футболисток. У аргентинца в два раза больше

В ООН сравнили зарплату Месси и 1693 футболисток. У аргентинца в два раза больше

Лионель Месси

ФОТО: EPA/LETA

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает больше, чем 1693 футболистки из топ-7 ведущих мировых лиг женского футбола. Об этом сообщил официальный Twitter Организации Объединённых Наций (ООН).

Сообщается, что ежегодная зарплата Месси вместе со всевозможными бонусами составляет 84 миллиона долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше - 42,6 миллиона долларов в год.

График подготовлен в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте.

В апреле издание France Football опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором Лионель Месси зарабатывал 130 миллионов евро в год.

Интересно, что зарплата норвежской футболистки Ады Хегерберг, которая стала первой в истории обладательницей "Золотого мяча", была в 325 раз меньше зарплаты Месси - около 400 тысяч евро в год.

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