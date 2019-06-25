В ООН сравнили зарплату Месси и 1693 футболисток. У аргентинца в два раза больше

Сообщается, что ежегодная зарплата Месси вместе со всевозможными бонусами составляет 84 миллиона долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше - 42,6 миллиона долларов в год.

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg — United Nations (@UN) June 23, 2019

График подготовлен в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте.

В апреле издание France Football опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором Лионель Месси зарабатывал 130 миллионов евро в год.