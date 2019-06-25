Какой неприятный недуг объединяет Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II

Недавно стало известно, что у Кейт Миддлтон аллергия на лошадей. Ирония судьбы заключается в том, что ей часто приходится сталкиваться с этими животными. Во-первых, дети герцогов Кембриджских, как надлежит всем членам королевской семьи, обучаются верховой езде. А во-вторых,

согласно этикету, на официальные мероприятия супруга принца Уильяма часто должна прибывать в экипаже, запряженном скакунами.

К слову, в конной повозке герцогине приходится непросто также еще из-за одного недуга.

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Как сообщают близкие к королевской семье источники, Миддлтон совершенно не переносит укачивания. Об этом стало известно после того, как в прессе обратили внимание на то, насколько мрачной она выглядела на дне рождения королевы. Тогда, как того требовал протокол,

Кейт вместе с мужем прибыла на торжественный парад в конном экипаже, и даже столь недолгий путь в нем дался ей с трудом из-за приступов тошноты,

утверждают инсайдеры.

Британская королева Елизавета, кстати, II тоже страдает этим недугом. Она даже рекомендовала Миддлтон проверенные лекарства, однако эти препараты вызвали у герцогини сонливость.

В прошлом году монархиня вспоминала, как непросто именно из-за укачивания далась ей церемония коронации в 1953 году - тогда Ее Величеству пришлось перенести двухчасовое путешествие в 200-летнем экипаже, запряженном восемью лошадьми. Впоследствии она назвала его "ужасным".