На Красной площади задержали видеоблогера с плакатом "Путин лох"

В ночь на вторник, 25 июня, на Красной площади в Москве задержали видеоблогера Руслана Соколовского - он стоял в одиночном пикете и держал в руках плакат с надписью "Путин лох". Таким образом он протестовал против закона о неуважении к власти, пишет "Медуза".
Ещё вчера @MrSokolovsky выступал на митинге «Общество требует справедливости», а сегодня задержан.— Dari Petrushenko (@DariLibertarian) June 24, 2019
Видеоблогер, член ЛПР, Руслан Соколовский вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох». pic.twitter.com/O9IQQvuipz
Сообщается, что блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. В отношении него составили административный протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Предстоит суд, он пройдет 10 июля.
По сведениям "Медузы", в мае 2017 года Соколовского приговорили к 3,5 годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
Тогда видеоблогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации.
Впоследствии срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно, а позднее суд и вовсе снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.