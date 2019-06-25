Вт, 25.06.2019
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На Красной площади задержали видеоблогера с плакатом "Путин лох"

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на вторник, 25 июня, на Красной площади в Москве задержали видеоблогера Руслана Соколовского - он стоял в одиночном пикете и держал в руках плакат с надписью "Путин лох". Таким образом он протестовал против закона о неуважении к власти, пишет "Медуза".

Сообщается, что блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. В отношении него составили административный протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Предстоит суд, он пройдет 10 июля.

По сведениям "Медузы", в мае 2017 года Соколовского приговорили к 3,5 годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Тогда видеоблогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

Впоследствии срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно, а позднее суд и вовсе снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.

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