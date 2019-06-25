Бриедис официально признан чемпионом WBO в тяжелом весе

Латвийский боксёр Майрис Бриедис официально признан чемпионом Всемирной боксёрской организации WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).
Об этом стало известно после обновления рейтингов WBO. Напомним, что ранее чемпионским поясом этой боксёрской организации владел поляк Кшиштоф Гловацки.
15 июня, в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, Майрис Бриедис в скандальном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде. После поединка чемпионский пояс так и не был вручён латвийскому боксёру, так как были заявления, что WBO не санкционировала этот бой.
Напомним, что в финале Всемирной боксёрской суперсерии Бриедис сразится с кубинцем Юньером Дортикосом, который в 1/2 финала одолел американца Эндрю Табити и стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF.
Галерея: Майрис Бриедис - Кшишитоф Гловацки