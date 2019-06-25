Вт, 25.06.2019
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Бриедис официально признан чемпионом WBO в тяжелом весе

Майрис Бриедис

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Латвийский боксёр Майрис Бриедис официально признан чемпионом Всемирной боксёрской организации WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Об этом стало известно после обновления рейтингов WBO. Напомним, что ранее чемпионским поясом этой боксёрской организации владел поляк Кшиштоф Гловацки.

15 июня, в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, Майрис Бриедис в скандальном бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде. После поединка чемпионский пояс так и не был вручён латвийскому боксёру, так как были заявления, что WBO не санкционировала этот бой.

Напомним, что в финале Всемирной боксёрской суперсерии Бриедис сразится с кубинцем Юньером Дортикосом, который в 1/2 финала одолел американца Эндрю Табити и стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF.

Галерея: Майрис Бриедис - Кшишитоф Гловацки

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