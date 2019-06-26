Ср, 26.06.2019
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  • "Латвия безумна!": Участники популярного американского шоу голыми прыгнули с резинкой

"Латвия безумна!": Участники популярного американского шоу голыми прыгнули с резинкой

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В понедельник, 24 июня зрители увидели новую серию шоу "Холостячка" (The Bachelor), где главная героиня Ханна Браун со своими мужчинами-претендентами гостила в Латвии. Девушке вместе с одним из участников удалось получить дозу настоящего адреналина - обнаженными прыгнуть с резинкой в Сигулде. 

Как отметили участники шоу, они совершенно не подозревали, что ждет их в Сигулде. Увидев, как другая обнаженная пара прыгает из вагончика, участники не смогли скрыть свой страх.

"Латвия безумна!", - воскликнул холостяк. 

Хотя Ханна и Гаррет не скрывали свой страх, им удалось его преодолеть. Свой "голый прыжок" пара отметила бокалом шампанского у костра. 

В реалити-шоу "Холостячка" женщине предлагают встретить истинную любовь. Холостячка отправляется в романтическое путешествие, ближе знакомится с претендентами и постепенно уменьшает число участников, чтобы найти свою вторую половину. Найдет ли она в конце этого пути того самого? Позовут ли ее замуж? Согласится ли она?  

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