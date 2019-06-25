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Остапенко победила девятую ракетку мира и вышла в 1/8 турнира в Истбурне

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу над девятой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Истбурне.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счётом 1:6, 6:0, 6:3 в пользу Алёны Остапенко, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге. 

За время матча 26-летняя Стивенс пять раз взяла подачу Остапенко, совершила один эйс и допустила две двойные ошибки. 22-летняя латвийская теннисистка сделала семь брейков и четыре эйса, а также 14 раз ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах теннисисток стал равным - 1:1.

За выход в 1/8 финала Остапенко заработала 55 рейтинговых очков WTA. Следующей соперницей Алёны станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария).

Напомним, что в первом раунде Остапенко обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:4, 6:4), которая занимает 47-е место в мировом рейтинге. Слоан Стивенс начала турнир сразу со второго раунда.

Алёна Остапенко принимает участие в истубрнском турнире третий раз. Прошлый год стал самым удачным для латвийской теннисистки - тогда Остапенко смогла дойти до четвертьфинала.

К сожалению, на турнире в Истбурне не принимает участие первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая получила травму.

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