Кровавая драка в Риге: мужчина убил собутыльника за котлету

О кровавых событиях во дворе дома на улице Ликснас 12 от дворничихи, которая при уборке территории ранним утром обнаружила труп.

Тело лежало в цветочной клумбе в своей же крови и рядом с трупом в землю был воткнут кухонный нож. Через минуту по указанному женщиной адресу выехало несколько патрулей полиции.

За происходящим из окон наблюдали местные жители. По их словам, стражи порядка даже не успели начать осмотр места преступления. как вдруг из подъезда дома выбежал некий мужчина.

Позже выяснилось, что бросившийся бежать мужчина был 41-летним жильцом дома из квартиры на первом этаже. После задержания он попал в полицейский участок, где его допросили стражи порядка. Как оказалось, в судьбоносный вечер он вместе с убитым распивал алкоголь.

О регулярных посиделках в квартире мужчины знали все, живущие по соседству люди. Однако никто не мог подумать, что настолько привычные перепалки перерастут в насилие и доведут до такого исхода. К тому же большая часть жителей улицы Ликснас по-прежнему считают, что полицейские ошиблись и к ответственности стоит призвать другого человека.

В ходе расследования полицейским удалось выяснить, что мотивом для преступления послужила еда. Гость без разрешения хозяина квартиры съел котлету, чем разозлил мужчину и тут же был наказан - его пырнули ножом в сердце.