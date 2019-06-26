Разрушения от грозы: страховщикам заявлены возмещения на один миллион евро

В то же время он отметил, что такой объем заявленных возмещений для рынка в целом никак не скажется на рынке.

"Индивидуально, возможно, кому-то очень больно, но на рынке в целом это не сказывается", - указал Абашин.

Он также подчеркнул, что от гроз больше пострадали, например, теплицы, которые тяжело застраховать.

"Больше всего пострадали те постройки, которые сложно застраховать, например, теплицы, пленочные постройки, парники и тому подобное", - отметил руководитель ассоциации.

Ранее уже сообщалось, что 11 июня в Латвии бушевала сильная гроза, падал крупный град, диаметр крупиц которого в некоторых местах достигал пять сантиметров. Самые большие разрушения были вызваны ветром в Тукумсе и его окрестностях, где, возможно, прошел смерч.