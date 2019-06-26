Ср, 26.06.2019
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Разрушения от грозы: страховщикам заявлены возмещения на один миллион евро

Разрушения от грозы в Тукумсском крае.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Из-за разрушений, вызванных грозами, которые настигли Латвию в первой половине июня, страховым компаниям заявлены возмещения на общую сумму в миллион евро, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. 

В то же время он отметил, что такой объем заявленных возмещений для рынка в целом никак не скажется на рынке. 

"Индивидуально, возможно, кому-то очень больно, но на рынке в целом это не сказывается", - указал Абашин.  

Он также подчеркнул, что от гроз больше пострадали, например, теплицы, которые тяжело застраховать. 

"Больше всего пострадали те постройки, которые сложно застраховать, например,  теплицы, пленочные постройки, парники и тому подобное", - отметил руководитель ассоциации. 

Ранее уже сообщалось, что 11 июня в Латвии бушевала сильная гроза, падал крупный град, диаметр крупиц которого в некоторых местах достигал пять сантиметров. Самые большие разрушения были вызваны ветром в Тукумсе и его окрестностях, где, возможно, прошел смерч. 

Галерея: разрушения в Тукумсском крае, вызванные грозами

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