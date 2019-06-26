Под Саулкрасты грузовик насмерть сбил двух женщин

Во вторник, 25 июня, в Саулкрастском крае грузовой автомобиль насмерть сбил двух женщин, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла незадолго до полуночи на автодороге Рига (Балтэзерс) - граница Эстонии (Айнажи).
Грузовик Renault совершил наезд на двух пешеходов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия. Личность одной из них пока не установлена, однако полиция указывает, что ей было около 50 лет.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек, двое погибли.