Слишком старые: в Латвии через 10 лет придется заменить половину учителей

Одним из острых вопросов не только в Латвии, но и в других странах мира является старение учителей. В Латвии их средний возраст составляет 48 лет, тогда как средний возраст во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 44 года. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Кроме того, 51% латвийских педагогов - старше 50 лет (в странах ОЭСР - 34%). Это означает, что в следующем десятилетии придется обновить примерно половину учительского состава, показывают результаты Международного исследования по вопросам преподавания и обучения (TALIS).
Возраст директоров школ в Латвии составляет в среднем 54 года (в ОЭСР - 52 года), а возраст четверти превышает 60 лет (в ОЭСР - 20%). В Латвии 89% (в ОЭСР - 68%) педагогов - женщины, они также в основном являются директорами школ - 84% (в ОЭСР - 47%).
Министр образования и науки Илга Шуплинска отмечает, что вопрос старения учителей актуален не только в Латвии, но и во всем мире, как и то, что школа в основном является местом работы для женщин.