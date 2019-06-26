Слишком старые: в Латвии через 10 лет придется заменить половину учителей

Одним из острых вопросов не только в Латвии, но и в других странах мира является старение учителей. В Латвии их средний возраст составляет 48 лет, тогда как средний возраст во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 44 года. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.