Самые меркантильные знаки Зодиака

Нередко жадные люди входят также в число и самых хитрых знаков Зодиака. Хитрость и жадность не всегда идут рука об руку, но отлично друг друга дополняют. С представителями знаков зодиакального круга, которые относятся сразу к двум этим группам, нужно вести любые дела вдвойне осторожно.

Телец

Тельцы жадные просто потому, что жадные. Им просто не хочется делиться деньгами, давать их взаймы, тратить их.

Лишь в отношениях они могут становиться более щедрыми, но происходит это не всегда. Они часто добиваются успеха в жизни, потому что обожают деньги и делают из них некий культ.

Представители этого знака используют любые возможности сэкономить средства или зарабатывать побольше. Если кому-то не нравятся их методы, они радушно укажут этому человеку на дверь.

Тельцы очень горды, поэтому не будут пользоваться чужой добротой, принижая свое достоинство. Если они могут потратиться на отпуск или развлечения, они это сделают. Если же нет, то просить в долг не станут. Тут им надо отдать должное.

Весы

К своим деньгам Весы относятся очень трепетно, но не к чужим. Они обожают, когда кто-то платит за них. Разумеется, жертвовать репутацией Весы не будут, поэтому

просто до последнего молча будут надеяться на то, что кто-то любезно оплатит их счет, преподнесет дорогой подарок или позовет в совместную оплаченную поездку.

Эксперты dailyhoro.ru отмечают также, что Весы любят брать в долг и довольно продолжительное время не отдавать деньги назад. Это происходит не из корыстных побуждений: просто они слишком легко ко всему относятся, а то и вовсе забывают, что были должны.

Скорпион

Скорпионы - очень меркантильные люди, но они этого никогда не показывают. Щедрость для них является прекрасной возможностью показать себя с хорошей стороны. Они отдадут деньги на общее благо, но только в том случае, если за это в их адрес будут сыпаться комплименты.

Если Скорпионов настигают проблемы финансового характера, то они никогда не берут в долг. Чаще всего живут по средствам и не тратят деньги на то, чтобы пускать пыль в глаза.

Скорпионы - чистой воды инвесторы, поэтому их раздражает, если человек, в которого они вложились, перестает с ними общаться.

Козерог

Это самые жадные люди. Если им нужно подчеркнуть свой статус, то они купят самый дорогой телефон из всех, но если надо помочь кому-то из друзей или близких, то сразу скажут: "Простите, я на мели". Представители этого знака часто экономят на всем, кроме себя, что создает им не самую лучшую репутацию.

Козероги считают каждую копейку, ревностно относясь к своей зарплате, что может создавать проблемы в семье. Со временем это частично проходит, но в начале отношений подарков без повода от них не дождешься.