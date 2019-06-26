Ср, 26.06.2019
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Новое фото Ксении Собчак напугало подписчиков

Ксения Собчак

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак напугала своих фолловеров в Instagram новой фотографией. 

Звезда разместила снимок с новой прической и макияжем. 

"Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам? Костик... - ты гений!", - написала журналистка. 

На фотографии у Ксении сделан смелый макияж смоки айс. Он является одним из самых эффектных приемов украшения глаз. Стоит отметить, что этот прием придал взгляду телеведущей выразительности и таинственности, а весь образ дополнился новой укладкой. Для губ был выбран нежно-розовый оттенок помады, который не пришелся по вкусу подписчикам. 

Больше всего критики было сделано в адрес губ звезды. Некоторые пользователи поспешили написать свои советы по уходу.

"Что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?", "В чем гениальность?",  - возмутились фолловеры.

Кто-то и вовсе высказался грубо и некорректно, но были и такие, которые похвалили Ксению Анатольевну за смелость и подчеркнули, что она не обрабатывает свои снимки, как большинство других звезд.

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