Новое фото Ксении Собчак напугало подписчиков

Звезда разместила снимок с новой прической и макияжем.

"Покрасилась (буду врать, что выгорело на солнце). Как вам? Костик... - ты гений!", - написала журналистка.

На фотографии у Ксении сделан смелый макияж смоки айс. Он является одним из самых эффектных приемов украшения глаз. Стоит отметить, что этот прием придал взгляду телеведущей выразительности и таинственности, а весь образ дополнился новой укладкой. Для губ был выбран нежно-розовый оттенок помады, который не пришелся по вкусу подписчикам.

Больше всего критики было сделано в адрес губ звезды. Некоторые пользователи поспешили написать свои советы по уходу.

"Что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?", "В чем гениальность?", - возмутились фолловеры.