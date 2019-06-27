"Никогда не поймёт, что он мерзавец": Максим Виторган высказался о предательстве

Российский режиссер и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган на своей странице в Instagram сделал публикацию, где описал свои мысли по поводу предательства
"Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем.
Но настоящий дурак никогда не поймёт, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймёт, что он мерзавец", - написал режиссер.
Он также подчеркнул, что предатель "по сути никогда не почувствует себя предателем". Кроме того, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, но с другой - это большая ошибка.
"Большая ошибка относиться к "настоящим и убеждённым", как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего).
Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя!
Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся", - подытожил он.
Подписчики Виторгана отметили, что, видимо, у режиссера "накипело". Но они согласились с его словами, некоторые продолжили рассуждение о предателях, а один из пользователей отметил, что существует "закон бумеранга".
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Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймёт, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймёт, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой - большая ошибка относиться к «настоящим и убеждённым», как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего). Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся.