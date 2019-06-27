"Никогда не поймёт, что он мерзавец": Максим Виторган высказался о предательстве

"Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем.

Но настоящий дурак никогда не поймёт, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймёт, что он мерзавец", - написал режиссер.

Он также подчеркнул, что предатель "по сути никогда не почувствует себя предателем". Кроме того, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, но с другой - это большая ошибка.

"Большая ошибка относиться к "настоящим и убеждённым", как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего).

Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя!

Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся", - подытожил он.