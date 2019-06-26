Верующие потребовали закрыть сериал "Благие знамения", но направили петицию другой компании

На христианском сайте ReturnToOrder появилась просьба подписать петицию. В ней отмечено, что сериал богохульский, да и сама экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймана популяризирует сатанистов и издевается на божественным замыслом.

Примечательно, что обращена к Netflix, тогда как сериал разработала и выпустила компания Amazon Prime.

На данный момент петиция собрала уже 20 000 подписей.

Среди претензий: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских "монахинь" и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.

"В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы. Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла", - написано в петиции.

Стоит подчеркнуть, что все перечисленные образы уже неоднократно встречались в литературе и кинематографе.

Стоит вспомнить такие фильмы как "Между ангелом и бесом", "Догма", "Константин", сериал "Сверхестественное" и многочисленные другие мистические фильмы и сериалы.

"Очень, нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили "Благие знамения". Этим как бы все сказано", - отреагировал на петицию автор идеи Нил Гейман.

Netflix отреагировал ответом в Twitter, где пообещал, что не будут больше делать снимать "Благих знамений".

За последнее время в интернете появилось несколько странных петиций. Ранее фанаты потребовали от HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов".