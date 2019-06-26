Верующие потребовали закрыть сериал "Благие знамения", но направили петицию другой компании

31 мая состоялась премьера британско-американского мини-сериал, основанного на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана "Благие намерения" (Good Omens). Это картина о дружбе ангела и демона, которые так полюбили человечество, что стараются спасти Землю от пришествия антихриста и страшной битвы между Раем и Адом. Но столь противоречивый сюжет вызвал гнев со стороны христианского сообщества. Об этом пишет Screenrant.com.
На христианском сайте ReturnToOrder появилась просьба подписать петицию. В ней отмечено, что сериал богохульский, да и сама экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймана популяризирует сатанистов и издевается на божественным замыслом.
Примечательно, что обращена к Netflix, тогда как сериал разработала и выпустила компания Amazon Prime.
На данный момент петиция собрала уже 20 000 подписей.
Среди претензий: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских "монахинь" и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.
"В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы. Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла", - написано в петиции.
Стоит подчеркнуть, что все перечисленные образы уже неоднократно встречались в литературе и кинематографе.
Стоит вспомнить такие фильмы как "Между ангелом и бесом", "Догма", "Константин", сериал "Сверхестественное" и многочисленные другие мистические фильмы и сериалы.
"Очень, нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили "Благие знамения". Этим как бы все сказано", - отреагировал на петицию автор идеи Нил Гейман.
Netflix отреагировал ответом в Twitter, где пообещал, что не будут больше делать снимать "Благих знамений".
За последнее время в интернете появилось несколько странных петиций. Ранее фанаты потребовали от HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов".
ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 20 июня 2019 г.