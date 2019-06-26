Ср, 26.06.2019
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Верующие потребовали закрыть сериал "Благие знамения", но направили петицию другой компании

"Благие знамения"

ФОТО: скриншот видео

31 мая состоялась премьера британско-американского мини-сериал, основанного на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана "Благие намерения" (Good Omens). Это картина о дружбе ангела и демона, которые так полюбили человечество, что стараются спасти Землю от пришествия антихриста и страшной битвы между Раем и Адом. Но столь противоречивый сюжет вызвал гнев со стороны христианского сообщества. Об этом пишет Screenrant.com.

На христианском сайте ReturnToOrder появилась просьба подписать петицию. В ней отмечено, что сериал богохульский, да и сама экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймана популяризирует сатанистов и издевается на божественным замыслом.

Примечательно, что обращена к Netflix, тогда как сериал разработала и выпустила компания Amazon Prime.

На данный момент петиция собрала уже 20 000 подписей.

Среди претензий: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских "монахинь" и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.

"В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы. Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла", - написано в петиции. 

Стоит подчеркнуть, что все перечисленные образы уже неоднократно встречались в литературе и кинематографе.

Стоит вспомнить такие фильмы как "Между ангелом и бесом", "Догма", "Константин", сериал "Сверхестественное" и многочисленные другие мистические фильмы и сериалы. 

"Очень,  нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили "Благие знамения". Этим как бы все сказано", - отреагировал на петицию автор идеи Нил Гейман. 

Netflix отреагировал ответом в Twitter, где пообещал, что не будут больше делать снимать "Благих знамений".

За последнее время в интернете появилось несколько странных петиций. Ранее фанаты потребовали от HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов".

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