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Выбери одну из интересующих тебя программ и начни проходить обучение этим летом.

Список предлагаемых программ можно посмотреть здесь

“MC Alfa учебный центр – Аккредитованное учебное заведение с опытом работы более 12 лет.

В течение первых 3 наборов в рамках этого проекта, обучение прошли более 2000 работающих, в том числе работники самых больших Латвийских предприятий (Nr.пректа 8.4.1.0/16/I/001).

Заявку на участие в данном проекте на 4-ый набор (на курсы с финансовой поддержкой ЕС), может подать любой работающий или самозанятое лицо, старше 25 лет, а также сотрудники, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

Самые востребованные программы:

  • Анализ данных и подготовка отчётов, с помощью MS Excel (4 уровня сложности)  0.уровень, 1.уровень, 2.уровень, 3.уровень.
  • Дигитальный маркетинг , Основы Google Ads и организация компаний.
  • Защита персональных данных(IT) и IT безопасносить.

Новинки этого набора:

  • Общие компьютерные навыки для рабочих нужд;
  • Финансовая и информационная грамотность для взрослых;
  • Азбука руководства командной работы. 

Как подать заявку –

-  Зайти на  www.mcalfa.lv/4-karta/

-  Выбрать интересующую программу.

-  Нажать “Pieteikties”.

-  Идентифицироваться через latvija.lv.

-  Заполнить и подтвердить заявление.

-  Написать свои контактные данные для получения информации.

-  Ожидать подтверждения обучения.

Обучение будет проходить в помещениях "MC Alfa - mācību centrs" по адресу Rīgā, Raiņa bulvārī 25 или  Grēcinieku ielā 3. Планируемая частота занятий – один раз в неделю вечером или в один из выходных дней. Начало занятий планируется в конце июля или в начале августа.

Приём заявок происходит с 27 мая по 28 июня 2019 года macibaspieaugusajiem.lv, используя e-pakalpojumu.

*Приём заявлений в учебном центре и по электронной почте НЕВОЗМОЖЕН!

Если не получается зарегистрироваться, звоните “MC Alfa” администрации: 25 991 222

Курсанты, которые начали обучение в любом из предыдущих наборов, но не закончили (по любым причинам), могут участвовать повторно в данном проекте только через 1 год (в соответствии с изменениями в правилах реализации проекта). Это ограничение не относится на тех работающих, которые подали заявку на обучение, но обучение не начали.

В случае, если вы уже подали заявку на обучение в другом учебном заведении, нужно ещё раз заполнить заявление, выбрав одну из 35 программ на нашей домашней странице  mcalfa.lv/4-karta, и когда будете приглашены на подписание договора, сделайте это только в "MC Alfa" (SIA "MVS centrs"). 

Чтобы получить больше информации пишите info@mcalfa.lv или звоните 25991222. 

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