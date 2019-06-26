Ср, 26.06.2019
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Вход только через передние двери! Какие маршруты затронет пилотный проект Rīgas satiksme?

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Разрешив вход в общественный транспорт только через передние двери, Rīgas satiksme надеется сократить количество безбилетников, сегодня рассказал журналистам член правления предприятия Янис Мейранс.

Начиная с 8 июля, такой пилотный проект будет запущен на пяти маршрутах. Изменения затронут маршрут 1-го троллейбуса, а также 10-го, 20-го, 28-го и 60-го автобусов. Пилотный проект продлится два месяца, после чего полученные данные будут обобщены для принятия решения о том, стоит ли вводить подобные изменения и на других маршрутах.

По словам Мейранса, маршруты для пилотного проекта были выбраны осознанно, ведь они не слишком перегружены. Главной целью эксперимента является побудить пассажиров активнее использовать э-талоны, заявил Мейранс, добавив, что в ходе проведенных экспериментов, работники предприятия выяснили, что на некоторых маршрутах реальное количество пассажиров отличается от количества использованных э-талонов более, чем на 20%.

"Возможно, часть пассажиров, не зарегистрировавших свой э-талон, сделали это не намеренно. Например, студенты и пенсионеры часто забывают приложить э-талон к валидатору, но это достаточно существенно влияет на нашу статистику и финансовые показатели. Если мы сможем получить объективные данные о потоке пассажиров, это поможет нам улучшить работу предприятия", - заявил Мейранс.

В ходе пилотного проекта при остановке общественного транспорта сначала будут открываться только передние двери, предназначенные для входа пассажиров, а через некоторое время будут открываться и задние двери, предназначенные для выхода.

Такая практика себя зарекомендовала и в других городах Европы - Лондоне, Париже, Амстердаме, рассказал Мейранс.

Для того, чтобы информировать пассажиров о происходящем, на дверях будут размещены предупредительные знаки, а на остановках будут установлены информационные табло.

В то же время Мейранс признал, что, даже если пилотный проект окажется успешным, на всех маршрутах общественного транспорта такую систему ввести не получится из-за большой загруженности некоторых из них.

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