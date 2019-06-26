С июля начнется электронное взыскание долгов с должников в кредитных учреждениях

C 1 июля взыскание долгов с денежных средств, находящихся в кредитных учреждениях или у других поставщиков платежных услуг, будет осуществляться в порядке, установленном статьей 599.1 Гражданско-процессуального закона. Новый порядок предусматривает, что впредь взыскание долгов с денежных средств, находящихся в кредитных учреждениях или у других поставщиков платежных услуг, будет осуществляться только в электронном виде.

Это означает, что данные о денежных средствах должника в кредитных учреждениях, а также распоряжения об аресте денежных средств будут затребоваться и отправляться только в электронном виде, посредством Государственной информационной системы.

“Новый порядок существенно ускорит обмен информацией между присяжными судебными исполнителями и кредитными учреждениями. Им больше не нужно будет готовить документы и отправлять их по почте или электронной почте. Это позволит сэкономить не только время и средства, но и уменьшит количество возможных “мануальных” ошибок и повысит безопасность данных, так как в обработку данных будет вовлечен меньший круг людей”, – отмечает председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.

Начиная взыскивать долг с денежных средств должника, присяжный судебный исполнитель прежде всего получает данные из Регистра счетов о счетах должника в кредитных учреждениях.После этого судебный исполнитель готовит в Регистре исполнительных дел и отправляет соответствующему кредитному учреждению электронное распоряжение об аресте денежных средств в установленном распоряжением порядке.

Одному из кредитных учреждений судебный исполнитель поручает сохранить находящуюся в распоряжении должника – физического лица денежную сумму в размере одной минимальной месячной заработной платы (430 евро; в случае взыскания алиментов сохраняется половина от минимальной месячной заработной платы – 215 евро). Если у должника – физического лица открыто несколько счетов, то тогда должнику важно сотрудничать с присяжным судебным исполнителем и своевременно проинформировать его о счете, на котором следует хранить денежную сумму, не подлежащую аресту.

Кредитные учреждения в течение трех рабочих дней должны отправить присяжному судебному исполнителю в Регистр исполнительных дел ответ о размере арестованной суммы. После этого присяжный судебный исполнитель отдает распоряжение перечислить арестованные средства на его депозитный счет в Государственной кассе, одновременно позаботившись о том, чтобы арестованные средства, превышающие взыскиваемую сумму, были немедленно освобождены от наложенного ареста.