Стало известно, когда состоится бой Ломаченко против Кэмпбелла

Всемирный боксёрский совет (WBC) официально подтвердил, что поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа.
Пока неизвестно, о точном месте поединка, но ранее промоутер Эдди Хирн сообщал о том, что бой может пройти на стадионе О2 Arena в Лондоне или на арене KC Stadium в городе Халл.
Lomachenko 🆚 Campbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) June 25, 2019
📆 August 31, 2019
🇬🇧United Kingdom
🔰WBC Lightweight Championship#WBC #ConquerEverything #Boxing #GreenBelt pic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Для Ломаченко этот бой станет первым за пределами США. Победитель этого поединка станет чемпионом по версии WBC в лёгком весовой категории. Этот титул стал вакантным после того, как Майки Гарсия решил попробовать себя в полусреднем дивизионе и отказался от титула. Кроме того, на кону будут стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко.
На счету Ломаченко в данный момент 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение. У Кэмпбелла 20 побед (18 нокаутом) и 2 поражения.