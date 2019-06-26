Ср, 26.06.2019
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Стало известно, когда состоится бой Ломаченко против Кэмпбелла

Василий Ломаченко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Всемирный боксёрский совет (WBC) официально подтвердил, что поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа.

Пока неизвестно, о точном месте поединка, но ранее промоутер Эдди Хирн сообщал о том, что бой может пройти на стадионе О2 Arena в Лондоне или на арене KC Stadium в городе Халл.

Для Ломаченко этот бой станет первым за пределами США. Победитель этого поединка станет чемпионом по версии WBC в лёгком весовой категории. Этот титул стал вакантным после того, как Майки Гарсия решил попробовать себя в полусреднем дивизионе и отказался от титула. Кроме того, на кону будут стоять пояса WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко.

На счету Ломаченко в данный момент 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение. У Кэмпбелла 20 побед (18 нокаутом) и 2 поражения.

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