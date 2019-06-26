Обвиняемым по делу о золитудской трагедии грозит срок от 5 до 7,5 лет

Сегодня прокуроры завершили свои выступления в прениях, назвав наказания для девяти обвиняемых.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

5 лет заключения прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

В апреле завершилось судебное расследование дела, а в июне в суде начались прения, которые являются одним из завершающих этапов слушаний. После обвинителей на прениях выступят защитники потерпевших и обвиняемых.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maximа архитектурную фирму Kubs на сумму в 200 минимальных месячных зарплат, предприятие, проводившее надзор за строительством здания, CM Consulting - на сумму в 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re - на сумму в 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija - на сумму в 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания Re&Re должна была бы заплатить штраф в 2,58 млн евро, Maxima Latvija - штраф в 860 000 евро,а остальные - штраф в 86 000 евро.

Как объяснили в прокуратуре, предприятие Maxima Latvija получило меньший штраф, чем было возможно, по нескольким причинам, среди которых улучшение безопасности условий труда на предприятии и договоренности с пострадавшими о выплате компенсаций.

Прокуратура не требовала взыскания денег с проектировочной компании HND Grupa, потому что она была ликвидирована.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия "Re&Re" Станислав Кумпиньш.