Онколог бьет тревогу: женщины не замечают симптомов рака яичников

Американский исследователь, специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказала о том, почему женщины часто не замечают симптомов рака яичников. Специалист пояснила, что обнаружить это онкологическое заболевание на первом этапе развития действительно сложно -

оно проявляется симптоматикой, которую женщины не замечают или не интерпретируют должным образом.

Вот эти "расплывчатые" симптомы: вздутие живота,

запоры,

избыточное чувство сытости после употребления обычной порции пищи,

боли в спине.

"Большинство женщин живут с этими симптомами по шесть-девять месяцев до того, как обращаются к врачу и узнают о диагнозе", - отметила онколог.

Бет Карлан считает, что одним из факторов, способствующих раннему обнаружению рака, является генетика.

Она рекомендует женщинам, в роду которых имеются случаи рака яичников, проходить регулярные проверки,

а также сразу обследоваться при появлении каких-либо из вышеперечисленных симптомов.

Врач добавила, что современные исследования сделали природу такого заболевания, как рак яичников, более понятной для медицины, пишет МедикФорум.

"Недавно стало известно, что

в большинстве случаев этот вид рака даже не начинается в яичнике. Поэтому есть масса случаев, когда заболевание обнаруживается случайно