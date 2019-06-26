Онколог бьет тревогу: женщины не замечают симптомов рака яичников
Рак яичников на начальной стадии излечим в 90% случаев, но его "расплывчатым" симптомам женщины часто не придают значения.
Американский исследователь, специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказала о том, почему женщины часто не замечают симптомов рака яичников. Специалист пояснила, что обнаружить это онкологическое заболевание на первом этапе развития действительно сложно -
оно проявляется симптоматикой, которую женщины не замечают или не интерпретируют должным образом.
Вот эти "расплывчатые" симптомы:
- вздутие живота,
- запоры,
- избыточное чувство сытости после употребления обычной порции пищи,
- боли в спине.
"Большинство женщин живут с этими симптомами по шесть-девять месяцев до того, как обращаются к врачу и узнают о диагнозе", - отметила онколог.
Бет Карлан считает, что одним из факторов, способствующих раннему обнаружению рака, является генетика.
Она рекомендует женщинам, в роду которых имеются случаи рака яичников, проходить регулярные проверки,
а также сразу обследоваться при появлении каких-либо из вышеперечисленных симптомов.
Врач добавила, что современные исследования сделали природу такого заболевания, как рак яичников, более понятной для медицины, пишет МедикФорум.
"Недавно стало известно, что
в большинстве случаев этот вид рака даже не начинается в яичнике. Поэтому есть масса случаев, когда заболевание обнаруживается случайно
- например, во время компьютерной томографии брюшной полости у женщины после автомобильной аварии", - пояснила Бет Карлан.