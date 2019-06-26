5 знаков Зодиака, которых ждет удача в июле 2019 года

Прекрасная летняя пора для многих становится временем прорыва и новых открытий. Энергетика небесных тел помогает представителям зодиакальных созвездий, наделяя их силой и оптимизмом. В июле 2019 года у всех появятся новые возможности, но представителям пяти знаков Зодиака повезет больше других.

Овен

В середине лета перед Овнами откроются новые возможности, и

благодаря своим лучшим чертам характера представители огненного созвездия смогут достичь прекрасных результатов как в деловой сфере, так и в личной жизни.

На Овнов будет влиять ретроградный Меркурий, находящийся в созвездии Рака, и с 17 по 31 июля им предстоит побороться за личное счастье. Усмирив бушующие эмоции и нацелившись на результат, Овны смогут осуществить свои мечты.

Телец

В июле у Тельцов будет прекрасная возможность отправиться в запланированные поездки навстречу приключениям и новым перспективам. В этом месяце благоприятная энергетика небесных тел

поможет не только завершить ранее начатые дела, но и приняться за грандиозные проекты, начать обучение, позволить себе то, что раньше казалось невозможным.

Уверенность в своих силах и настрой на успех помогут Тельцам справиться с небольшими трудностями. Кроме того, астрологи отмечают, что представители этого знака смогут принимать верные решения, если перестанут спрашивать совета и поступят так, как велит сердце.

Рак

Удача придет к Ракам в июле 2019 года не только благодаря поддержке планет-покровителей, но и за счет силы воли. В этом месяце

они смогут достичь успехов в деловой среде, если прислушаются к себе и начнут раскрывать свои способности. Поверив в свои силы, Раки смогут найти выход из любой сложной ситуации.

В июле представителям этого знака важно сохранять оптимизм, что позволит наладить семейные отношения и личную жизнь.

Дева

Девы в июле смогут достичь внутренней гармонии, благодаря чему удастся преодолеть сомнения и робость.

Это удачное время для новых свершений как в деловой, так и в любовной сфере. На работе появятся перспективы карьерного роста, поэтому Девам не стоит оставаться в стороне.

В июле благодаря лучшим чертам характера одинокие Девы смогут найти свою любовь, а те, кто уже находится в отношениях, насладиться взаимным счастьем, не омраченным конфликтами.

Рыбы

Рыб ожидает успех в личной жизни, а также приятные перспективы, касающиеся финансовой сферы. В июле астрологи рекомендуют им трудиться на собственное благополучие и отказывать тем, кто пытается манипулировать.

Личные стремления должны выйти на первый план. Звезды благоволят Рыбам, а значит - можно смело приниматься за работу, чтобы в конце месяца пожинать плоды своих стараний.

Позитивный настрой и вера в то, что все получится, позволят Рыбам привлечь удачу во все сферы жизни.