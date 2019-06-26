История этой девушки потрясла всех: Кате Лебедевой из Огре нужна помощь!

Мамы и папы у нее нет. Живет она в маленькой квартирке в Огре с младшей сестренкой.

История Кати стала широко известна в Латвии в 2015 году, когда она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи.

Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. До этого долгие годы Катя провела, лежа в кровати.

На просьбу о помощи откликнулись сотни людей, и большая сумма на операцию была собрана очень быстро. У девушки появилось огромное количество друзей.

Всего Катя перенесла три сложнейшие операции в финской клинике ORTON. В среднем она сейчас может проводить сидя 8-10 часов. Это большое достижение, потому что каждое движение способно причинить ей боль.

У этой девушки можно поучиться тому, как добиваться цели. Катя - очень упорная и поблажек себе не дает. Она несколько лет заочно учится в Московском институте психоанализа.

Чтобы завершить учебу, нужно туда ехать - пока для Кати это очень сложно.

Она постоянно работает - набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках, модерирует сайты и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей младшей сестры.

ФОТО: из личного архива Кати Лебедевой

Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга-Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, он сдавливает внутренние органы.

У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль…

В 2009 году, когда ей было 17 лет, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. После этого несколько лет Катя жила в Риге у маминой сестры, которая за ней ухаживала - в "хрущевке" на 5-м этаже без лифта. Бывать на воздухе не было практически никакой возможности. А сейчас они с сестричкой вернулись в Огре в квартиру на 1-м этаже, которую мама начинала ремонтировать для удобства Кати - дверные проемы в комнатах и ванной широкие, и инвалидная коляска проходит легко. Здесь Катя может выезжать на улицу по пандусу, установленному у подъезда.

16-летняя Ника - самый близкий человек для Кати.

Она еще учится в школе, но старается изо всех сил помогать сестре - бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду, кормит Катю, выходит с ней на прогулки, развлекает как может.

А на плечи самой Кати тем временем полностью легла задача зарабатывания денег на питание, оплату квартиры, лечение и прочие необходимые для жизни вещи. Инвалидной пенсии, конечно, не хватает.

ФОТО: из личного архива Кати Лебедевой