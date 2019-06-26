История этой девушки потрясла всех: Кате Лебедевой из Огре нужна помощь!
Катя прикована к инвалидной коляске. Десять лет назад не стало ее мамы - они с младшей сестрой, которой сейчас 16 лет, живут одни. У Кати шевелятся только пальцы - она может набирать тексты и работать на компьютере. Но не может взять ложку или стакан воды. Ей очень нужно медицинское приспособление "электронная рука", которое в буквальном смысле подарит ей новую жизнь.
Катя - жизнелюб и оптимист, она заочно учится в Московском институте психоанализа, старается работать с помощью компьютера, у нее много друзей…
На прошлой неделе историю Кати Лебедевой рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа". В благотворительном фонде BeOpen для нее открыт счет, деньги с которого пойдут напрямую в клинику в Нидерландах на оплату счета за изготоврление "электронной руки" Armon Elemento. История Кати, несмотря на прадзничные выходные в дни Лиго и сезон отпусков, получила большой отклик.
В рамках акции "День добрых дел на радио Baltkom" на данный момент собрана почти половина суммы - более 8 000 евро. Cтоимость "электронной руки" - 17 776 евро.
Трудно представить, как живется девушке, которая не может встать на ноги, самостоятельно умыться, одеться и поесть, поднести к уху телефон… Но она не позволяет себе раскиснуть и скатиться в депрессию.
Катя Лебедева - удивительный человек. Ей досталось столько боли и печалей, что трудно даже описать. При этом она большая умница и интеллектуал, оптимист, романтик и философ. Ее история - невероятный пример стойкости и мужества.
То, что ей очень нужно сейчас, можно назвать "вспомогательной рукой" - это электронное приспособление Armon Elemento. Умное приспособление, изготовленное в клинике в Нидерландах по индивидуальным меркам, монтируется к инвалидной коляске. А дальше…
оно помогает делать то, чего Катя совсем не может сегодня: есть и пить, двигать руками, умываться и причесывать волосы, чистить зубы, поднимать и опускать предметы.
Это кажется чудом из области научно-технической фантастики. "Электронный держатель" Armon Elemento позволяет двигать руками и совершать самые разные манипуляции. Это совсем другое качество жизни, большая независимость от окружающих. Многие важные вещи становятся доступными с помощью электронного пульта. Представляете, что это значит для человека, годами лишенного подвижности?
Банковские реквизиты для перечислений (помощи):
Благотворительный фонд BeOpen
Регистрационный Nr.: 50008218201
Номер счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10
Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Екатерине Лебедевой
Еще несколько лет назад Катя не могла даже сидеть и большую часть жизни в основном смотрела на мир из горизонтального состояния. Потом, после нескольких тяжелых операций на позвоночнике, она смогла пересесть в инвалидную коляску. И это для нее стало прорывом. Сейчас девушка сама может передвигаться не только по квартире, но и на улице, нажимая пальчиками на пульт.
Но ни одеться, ни встать с коляски, ни умыться, ни поднести ко рту еду Катя сама не может… У нее работают только пальчики на руках. И этими пальчиками она набирает тексты в компьютере и телефоне, общаяcь с друзьями и делая посты в социальных сетях.
И еще она умудряется работать, что вообще очень трудно даже представить. Катя - человек с очень независимым характером. Она сама старается заработать себе на жизнь и лечение.
Мамы и папы у нее нет. Живет она в маленькой квартирке в Огре с младшей сестренкой.
История Кати стала широко известна в Латвии в 2015 году, когда она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи.
Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. До этого долгие годы Катя провела, лежа в кровати.
На просьбу о помощи откликнулись сотни людей, и большая сумма на операцию была собрана очень быстро. У девушки появилось огромное количество друзей.
Всего Катя перенесла три сложнейшие операции в финской клинике ORTON. В среднем она сейчас может проводить сидя 8-10 часов. Это большое достижение, потому что каждое движение способно причинить ей боль.
У этой девушки можно поучиться тому, как добиваться цели. Катя - очень упорная и поблажек себе не дает. Она несколько лет заочно учится в Московском институте психоанализа.
Чтобы завершить учебу, нужно туда ехать - пока для Кати это очень сложно.
Она постоянно работает - набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках, модерирует сайты и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей младшей сестры.
Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга-Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, он сдавливает внутренние органы.
У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль…
В 2009 году, когда ей было 17 лет, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. После этого несколько лет Катя жила в Риге у маминой сестры, которая за ней ухаживала - в "хрущевке" на 5-м этаже без лифта. Бывать на воздухе не было практически никакой возможности. А сейчас они с сестричкой вернулись в Огре в квартиру на 1-м этаже, которую мама начинала ремонтировать для удобства Кати - дверные проемы в комнатах и ванной широкие, и инвалидная коляска проходит легко. Здесь Катя может выезжать на улицу по пандусу, установленному у подъезда.
16-летняя Ника - самый близкий человек для Кати.
Она еще учится в школе, но старается изо всех сил помогать сестре - бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду, кормит Катю, выходит с ней на прогулки, развлекает как может.
А на плечи самой Кати тем временем полностью легла задача зарабатывания денег на питание, оплату квартиры, лечение и прочие необходимые для жизни вещи. Инвалидной пенсии, конечно, не хватает.
В итоге иногда работать с телефоном Кате приходится практически нон-стоп. К вечеру у нее немеют пальцы и настолько устают глаза, что она не может различить даже самый крупный шрифт.
На улицу Катя сейчас может выезжать самостоятельно - новая коляска, сделанная по специальному проекту в Германии, позволила ей хоть на немножко приблизиться к той жизни, которой живет большинство людей со здоровыми руками и ногами. Коляской она управляет с помощью джойстика.
Когда Катя впервые четыре года назад решилась опубликовать свое письмо-просьбу о помощи, она поняла, что в борьбе со своей болезнью не останется одна.
Одно из главных свойств ее характера - умение радоваться всему, что дарит жизнь. Она по возможности бывает в театре и на концертах, встречается с друзьями - и все ей рады.
Каждый выход в свет приносит девушке огромную радость и дает силы дальше жить и бороться с болезнью. А с новым приспособлением для руки она сможет быть более самостоятельной. И делать необходимые для себя вещи. Как правило, мы не придаем значения обыденным бытовым навыкам, которыми владеем с детства, но невозможно даже представить, насколько это важно для Кати.
Напомним, стоимость электронного девайса - "держателя руки" Armon Elemento - 17 776 евро. Плюс дорожные расходы - потому что
устройство надо не только заказать и изготовить, но точно подладить конкретно для Кати и ее инвалидной коляски.
Сейчас девушка ведет с клиникой активную переписку и уточняет детали. Это для нее жизненно важно.
Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Кати Лебедевой.
Банковские реквизиты для перечислений (помощи):
Благотворительный фонд BeOpen
Регистрационный Nr.: 50008218201
Номер счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10
Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Екатерине Лебедевой
* Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.
Фонд BeOpen имеет статус общественно-полезной организации, который дает жертвующим возможность получать скидки на подоходный налог.
Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Авторы программы и ведущие - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.