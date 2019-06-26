Экс-министр Мурниеце: СГД заставляет нас чувствовать себя преступниками

"Я из тех предпринимателей, которые не ввязываются в публичную войну против СГД, так как предполагаю, что правда может быть как на одной стороне, так и на другой. Однако сегодня я присоединяюсь к тем предпринимателям Латвии, которые говорят, что Служба государственных доходов заставляет их чувствовать себя преступниками как только возникает взаимное общение, - пишет Мурниеце.

Она продолжила: "Несколько недель назад я создала своепредприятие и попросила зарегистрировать как налогоплательщика. С целью расширить хозяйственную деятельность гостиницы и вообще расширить деятельность. Уже восемь лет руковожу нынешним предприятием и хочется идти в ногу со временем, меняться самой и менять стратегию работы.

Я плачу налогами почти полмиллиона евро ежегодно и даже тогда, когда дела не идут слишком хорошо, не остаюсь в долгах перед государством.

После уплаты налогов прибыли, как и у многих, нет, но бизнес живет и мы сами себе платим зарплаты, что значит – в целом все хорошо. Жалуемся иногда на налоговое бремя, но пытаемся идти вперед.

Как только СГД узнала о моем желании зарегистрироваться плательщиком НДС, она прислала письмо на два листа, требуя сообщить, зачем мне эта фирма нужна, будут ли у меня вообще работники, где я их возьму, какова будет их компетентность… Еще много вопросов, ответы на которые можно найти в базе данных, в теории управления предприятиями или не найти вообще, потому что они заданы в форме будущего времени и сослагательного наклонения.

Все письмо в таком "тоне", что я поняла – я провинилась перед государством, желая что-то изменить в моем бизнесе.

На вопросы мы, конечно, ответим и ПОЯСНЕНИЯ дадим. Так как, цитируемые в письме статьи закона внушительны, и ясно, что останусь без возможности платить налоги, если работнице СГД, которая их придумала, что-то не понравится.

Однако последнее предложение в письме никого не оставит равнодушным - "просим, обосновать необходимость регистрации в реестре плательщиков PVN СГД" ... Может быть, чтобы можно было бы платить государству налоги?", - написала экс-министр.