Лочмеле-Лунева: Пострадавшие в золитудской трагедии надеются, что хоть кто-то из обвиняемых получит реальный срок

Она отметила, что тюремные сроки, которых требует прокуратура для осужденных по делу золитудской трагедии, являются максимально возможными. По ее мнению, прокуратура сделала все возможное, чтобы требовать для обвиняемых тюремных сроков по 7,5 лет, применив вторую часть 123 статьи Уголовного кодекса, то есть обвинив их в убийстве нескольких людей по неосторожности.

Лочмеле-Лунева рассказала, что пострадавшие уже через полгода после трагедии знали о том, что максимальный тюремный срок за принесенный ущерб будет составлять 7,5 лет тюремного заключения. "Нам нужно было морально подготовить людей, которые считают, что этого крайне мало, поэтому они требуют моральные компенсации, измеряемые в миллионах евро. Этим мы хотим показать, что никакое тюремное заключение не может возместить того, каким образом эта трагедия изменила сотни человеческих жизней", - сказала она.

По словам политика, приговор по этому делу должен быть не просто справедливым, а таким, который показал бы, что может сделать государство, чтобы исправить те ошибки, которые само допустило из-за неупорядоченного законодательства и слабого контроля.

Как сообщалось ранее, для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура потребовала тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять конкретные должностные обязанности сроком на 5 лет.

Сегодня прокуроры завершили свои выступления в прениях, назвав наказания для девяти обвиняемых.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

5 лет заключения прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму в 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, - на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re - на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija - на сумму 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания Re&Re должна была бы заплатить штраф в 2,58 млн евро, Maxima Latvija - штраф в 860 000 евро, остальные - штраф в 86 000 евро.