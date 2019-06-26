Ударил ножом в грудь и запретил звонить в скорую: в ночь Лиго мужчина навестил бывшую подругу

В ночь на 24 июня к женщине пришел в гости ее бывший друг. Мужчина был пьян и арессивно настроен, между парой завязался конфликт личного характера.

В этот момент гость ударил ножом свою бывшую подругу прямо в грудь. После случившегося злоумышленник запретил вызывать скорую помощь, обещая в противном случае ее убить.

Позже мужчина ушел, а раненая женщина осталась одна в квартире. Она отправила СМС своему мужу, который прибыл в квартиру и вызвал Госполицию.

На место происшествия прибыли сотрудники участка полиции "Браса" и бригада медиков, которая забрала пострадавшую в больницу. В этот момент в квартиру вернулся нападавший. В выдохе злоумышленника было констатировано три промилле.

Подозреваемый 1978 года рождения уже попадал в поле зрения полиции за нападение на ту же женщину. Однако в прошлый раз пострадавшая не хотела, чтобы против обидчика было возбуждено уголовное дело.

По факту случившегося начат уголовный процесс. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. После получения результатов экспертизы, возможно, статья будет переквалифицирована.