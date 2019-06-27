Астролог Тамара Глоба назвала главные проблемы каждого знака Зодиака
Известный российский астролог Тамара Глоба перечислила слабые стороны представителей каждого знака Зодиака. Интересно, вы с этим согласитесь?
Овны, порой, незаслуженно пытаются завладеть чужим вниманием. Напор и лидерские качества представителей этого знака иногда переходят границы.
Специалист рекомендует Овнам объединять людей под знаменем какого-то общего дела, и тогда их энергия потечет в нужное русло.
Упрямые Тельцы порой не видят ничего, кроме своих собственных устремлений. Порой они достаточно жестко настроены к другим людям. Представителям этого знака рекомендуется проявлять сотрудничество на основе уважения, а не агрессии.
Близнецы отличаются отсутствием стабильности. Им стоит настаивать на собственных взглядах и убеждениях и не изменять им, не распыляться на все сразу.
Ракам сложно абстрагироваться от собственного эмоционального фона.
Нередко они пытаются скрыть свои переживания и держать их в себе, но астролог советует проговаривать свои чувства.
Возможно, в этом вам поможет психолог или верный друг.
Львы страдают от раздутости своего эго. Несмотря на то, что этот «орган» является главным в их личности, он же - и основная болевая точка. Постарайтесь не обращать внимание на чужое мнение, но вместе с тем больше уважать собеседников.
Девам рекомендуется постепенно понижать свой уровень перфекционизма и требовательность. Постарайтесь понять, что
идеала достичь невозможно и порой нужно просто расслабиться, а не ставить все на кон ради достижения самого превосходного результата во всем.
Весы периодически хотят прочувствовать других людей, и вместе с состраданием они могут перенять их качества и буквально чувствовать их проблемы на себе. Постарайтесь жить своей жизнью и не теряйте себя, особенно в партнерских отношениях.
Скорпионы своими придирками могут довести до белого каления даже самого спокойного человека.
Они могут отыскать негатив в любом человеке. Постарайтесь не быть злопамятными и помните, что абсолютно все допускают ошибки, даже вы сами.
Стрельцы отличаются чрезмерной прямотой. Будьте более сдержанными и деликатными, и тогда у вас не только наладятся отношения с окружающими, но и в карьеое и во всех других сферах жизни все сложится.
Упертые Козероги страдают от отсутствия умения расслабляться и отдыхать.
Эти трудоголики могут загнать себя в истощение, потому что им просто некогда будет поесть. Учитесь находить баланс между работой и отдыхом,
и не забывайте про полноценное питание.
Водолеи склонны к мечтательности и излишним размышлениям. Астролог советует добавить к творческим порывам чуть больше практичности, и тогда вы сможете гармонично продолжать свою деятельность.
Рыбам нужно чувствовать от других людей максимальную отдачу, и если кто-то не желает раскрываться, представители этого знака будут серьезно переживать. Специалист советует не зацикливаться на этом и понять, что не все хотят выкладывать вам свой внутренний мир по первому же требованию.