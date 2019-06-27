В Курземе охотник подстрелил сожительницу: История глазами ее матери

37-летняя Инга вместе со своими несовершеннолетними детьми (сыном и дочерью) живет в квартире в Цираве. По рассказам местных, семейных очаг делился с гражданским мужем Марисом, который старше на 16 лет и является отцом сына Инги.

Сожитель и отец ребенка Марис 23 июня около 18:00 в пылу конфликта подстрелил Ингу, после чего совершил самоубийство.

Кровавые события произошли недалеко от автодороги. Во дворе дома Bez Tabu встретили некую женщину, которая оказалась матерью Инги. Она была свидетельницей трагических событий.

Мать пострадавшей Станислава сразу же отметила журналистам, что Марис не пил. Ей также ничего неизвестно про внутренние конфликты пары.

Пара пришла к ней в праздничный день без каких-либо заметных проблем.

В одно мгновенье Марис вернулся со своим охотничьим ружьем в руках. Она уверена, что он вернулся только с одной целью - застрелить свою сожительницу.

По словам матери пострадавшей, Марис вытащил Ингу во двор и повернул ружье против нее, а затем против себя.

Станислава подбежала к Марису, однако мужчина уже лежал на земле абсолютно неподвижно.

Госполиция подтвердила программе, что пострадавшая в настоящее время находится в больнице. Еще известно, что ее сначала доставили в больницу в Лиепае, а затем в Ригу.

Станислава рассказала, что Марис незадолго до трагедии жаловался на проблемы со здоровьем: у него сильно болела голова и сердце.

"Это не был Марис, я не знаю что им руководило. Так как у него было такое лицо... Я не знаю, что такого могло произойти".