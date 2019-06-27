Чт, 27.06.2019
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Умер лидер группы "Високосный год" Илья Калинников

ФОТО: instagram.com/avtoradioru/

Основатель и вокалист коллектива "Високосный год" Илья Калинников скончался на 47-м году жизни в одной из клиник Москвы. Об этом в Facebook сообщил директор группы Алексей Кан.

Согласно его словам, причиной смерти стала остановка сердца.

Группа "Високосный год" была образована Ильей Калинниковым в 1990 году в подмосковном Фрязино. В 2000 году музыканты записали свой единственный официальный альбом "Который возвращается". Диск стал платиновым, большинство песен из него, например, "Метро", "Тихий огонек", "Лучшая песня о любви" стали общенародными хитами.

Високосный год — Лучшая песня о любви 

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