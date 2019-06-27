8 главных факторов, провоцирующих вегетодистонию
В последнее время мы все чаще слышим о вегетативной дистонии. Одни ее скрывают, стесняясь, а для других это стала своего рода модой, с помощью которой люди необоснованно объясняют другие проблемы со здоровьем. Что же такое на самом деле вегетативная дистония? Каковы ее симптомы, и как ее лечить?
Консультируют психиатр Лада Столыгво и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Что есть что?
Психиатр Лада Столыгво поясняет: Для большинства заболеваний - и телесных, и психических - характерны расстройства вегетативной нервной системы. Она всегда реагирует на внешние и внутренние изменения - это автоматическая регулировка наших внутренних органов и внутренней среды.
Вегетативная нервная система функционирует независимо от сознания человека, регулируя его сердечную деятельность, дыхание, пищеварение, мочеотделение, деятельность половых органов и желез внутренней секреции...
Есть два вида вегетативной нервной системы. Симпатическая нервная система готовит организм к активной деятельности - борьбе, нападению или бегству.
С ее активизацией ускоряется сердечная деятельность, в кровь выделяется больше гормонов стресса, в печени высвобождается гликоген, превращающийся в глюкозу и обеспечивающий организм энергией.
Дыхание учащается, чтобы в легкие поступало больше кислорода, мышцы напрягаются, усиливается потоотделение, охлаждая тело. Симпатическая нервная система усиленно работает, когда человек ощущает тревогу и напряжение. Парасимпатическая нервная система, наоборот, готовит организм ко сну и отдыху.
При ее активизации замедляется сердечная деятельность, дыхание, сужаются дыхательные пути, расслабляются мышцы, выделяется больше пищеварительного сока...
Вегетативная дистония отображает расстройство какого-то органа или системы органов, находящихся под влиянием вегетативной нервной системы, но это не диагноз, не болезнь. Вегетативная дистония - это синдром, комплекс симптомов. Диагноз называется - соматоформная (напоминающая соматические, то есть телесные, расстройства) вегетативная дисфункция. А значит - невроз, для которого характерен симптом вегетативной дистонии.
О неврозе врачи говорят лишь тогда, когда человек обследован и не найдено никаких соматических причин для плохого самочувствия. Итак, то, что люди в быту называют вегетативной дистонией, обычно является неврозом.
Почему это так важно?
Истину нужно установить. В зависимости от причины врач будет использовать ту или иную, а может быть, и какую-то третью стратегию лечения.
Сначала следует адекватно лечить телесные заболевания - и лишь потом, если жалобы сохраняются и можно предположить, что вместе с телесным заболеванием имеет место и невроз, то лечить и его. Или же, к примеру,
у пациента с синдромом вегетативной дистонии может быть не невроз, а скрытая депрессия с вегетативной маской. В этом случае лечение будет отличаться.
Иногда за "просто вегетативной дистонией" могут скрываться очень серьезные соматические заболевания. Например, есть такая опухоль надпочечников, или ганглиев симпатической нервной системы - феохромоцитома, когда в кровь периодически вбрасывается огромное количество адреналина и норадреналина - и начинаются приступы паники. Внезапно повышается давление, начинает болеть голова, ускоряется сердечная деятельность, усиливается потоотделение. Если врач заподозрит опухоль, это можно подтвердить одним-единственным анализом крови. Феохромоцитому лечат хирургическим путем и лекарствами: если опухоль не запущена, человек полностью выздоравливает.
При сильно выраженном проявлении расстройств вегетативной системы обращаться следовало бы не к семейному врачу или неврологу, а к психиатру, лучше знающему все эти нюансы.
Если понадобится, психиатр направит к другим специалистам, чтобы обследовать на предмет соматических проблем. И лишь тогда, когда будут исключены другие заболевания или при телесном заболевании будет назначено адекватное лечение, психиатр сформулирует диагноз и составит правильную схему лечения.
Что выбивает из равновесия?
1. Все вирусные или бактериальные острые и хронические заболевания. То есть имеется очаг инфекции, там идет борьба с ней, выделяются активные вещества, что влияет и на вегетативные центры. Причем у некоторых вирусных инфекций может быть т. н. продромальный период. За день или даже за несколько часов до появления первых признаков инфекции бывает слабость, приливы жара, головокружение, тошнота - и лишь после этого повышается температура. После перенесенных серьезных инфекций - тяжелого воспаления легких, менингита или крупных операций до полутора месяцев может продлиться астения - усталость, неспособность сосредоточиться, этап вегетативной нестабильности.
Человек внезапно становится буквально мокрым от пота, сердце колотится, и он думает, что это вегетативная дистония. Но это астения - она пройдет.
2. Вегетативные симптомы провоцируются травмами головы, кровоизлияниями, операциями на голове.
3. Периодом повышенного риска являются все этапы перестройки гормональной системы. Подростковый период, у некоторых женщин - беременность, роды, послеродовой период, время перед менопаузой и сама менопауза. Довольно часто у женщин жалобы вегетативного характера появляются около 40 лет. Уровень половых гормонов еще нормальный, но организм готовится к большим переменам, и у женщин впервые в жизни возникает и синдром вегетативной дистонии, и повышенная тревожность.
Тогда психиатр, если никаких соматических причин не обнаружено, ищет генерализированную тревогу, или замаскированную депрессию.
Назначаются антидепрессанты. Если они помогают - значит, все так и есть, диагноз подтверждается.
4. Злоупотребление алкоголем. Вегетативные центры раздражает не этиловый спирт, а продукт его разложения - ацетальдегид. Возможно проявление синдрома вегетативной дистонии - с сердцебиением, беспокойством, головокружениями, приливами жара и холода, тошнотой - вплоть до приступов паники примерно через 4–12 часов после последней принятой дозы алкоголя.
5. Чрезмерное курение тоже может спровоцировать вегетативную нестабильность.
6. Злоупотребление кофеином - впрочем, это понятие условное. Есть люди с более слабыми вегетативными центрами, склонные сильнее реагировать даже на малые дозы кофеина.
Бывает и так, что человек пил кофе годами и вдруг стал замечать, что после кофе ему плохо. Тогда надо прекратить его употреблять.
От крепкого черного и зеленого чая тоже следовало бы воздержаться - они содержат кофеин.
7. Длительная бессонница.
8. Перегрузка на тренировках, чрезмерная физическая нагрузка. Когда вегетативные центры довольно чувствительны, структуры головного мозга реагируют на молочную кислоту, которая выделяется при слишком интенсивной тренировке.
В этом случае может не только ухудшиться самочувствие, но и начаться приступ паники. Поэтому всегда следует иметь в виду: занимайся спортом без фанатизма!
Это не означает запрет на тренировки - нет, от физических упражнений отказываться нельзя. Если тренироваться регулярно, без долгих перерывов, в одинаковом режиме, с одинаковой нагрузкой, то в конце концов организм приспособится, и самочувствие не будет ухудшаться.
Как лечить?
В основном применяют психотерапию, но иногда бывают нужны и медикаменты, чтобы стабилизировать дисгармоничную секрецию нейромедиаторов и устранить неприятные ощущения.
Возможны три варианта развития неврозов, или соматоформных нарушений. Первый - невроз проявляется эпизодически в результате стресса или другого провоцирующего фактора. Второй - волнообразный невроз. В какие-то периоды ситуация ухудшается, в другие - улучшается, причем это может быть, а может и не быть связано со стрессом. Между этапами ухудшения могут пройти месяцы и даже годы. Третий вариант - невроз протекает монотонно, то есть постоянно. Могут быть периоды улучшения или ухудшения, но, как правило, такие ощущения есть всегда. При приеме лекарств пациент чувствует себя хорошо, а как только перестает принимать - ему сразу хуже. Это означает, что неправильно работают подкорковые структуры, которые можно регулировать лекарствами.
Есть и пациенты, у которых расстройства вегетативного характера в умеренной или легкой форме длятся всю жизнь, и они уживаются со своей довольно чувствительной вегетативной системой.
Тем, у кого именно такая вегетативная система, у кого есть склонность к соматоформным расстройствам, неврозам, не рекомендуется работать посменно, по ночам, а также на работе, связанной со стрессом, когда все надо делать в большой спешке или периодически переключаться с одного задания на другое и все выполнять к определенному сроку. На некоторое время к такому режиму приспособиться можно, но чтобы жить более гармонично, следует понимать, каковы пределы комфорта вашей вегетативной системы, и стараться не переступать за них.
Наиболее частые проявления вегетативной дисфункции
Сердечно-сосудистые симптомы: нарушения сердечного ритма; давление в области сердца, боль в груди; затруднение дыхания, ощущение, будто не хватает воздуха, удушье; колебания кровяного давления.
Желудочно-кишечные симптомы: боль в области живота; тошнота; тяжесть в животе, вздутие; рвота или отвращение к пище; частый понос или жидкие выделения из прямой кишки.
Прочие симптомы: головокружение; приливы жара, усиленное потоотделение; колебания температуры тела; нарушения сна; частое мочеиспускание; неприятные ощущения в половых органах или вокруг них; слабые или выраженные вагинальные выделения; боль в ногах, руках или суставах; онемение.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что дисбаланс вегетативной нервной системы могут вызвать перегрузки на работе, в школе, дома, психологическое напряжение в рабочем коллективе, в семье, во взаимоотношениях с родственниками и любимым человеком, потеря близкого человека, низкая самооценка и тревожное отношение к жизни, хаос, а также усиленное желание быть лучшим.
В случаях, когда вы ощущаете признаки вегетативной дистонии или просто в течение длительного времени плохо себя чувствуете, необходимо посетить врача
или вначале найти человека, который поддержит и поможет попасть к специалисту - семейному врачу, психиатру, неврологу или психотерапевту. Важно найти причину приступов и стараться избегать раздражающих факторов, чтобы уменьшить их вероятность.
Заботьтесь о здоровье – своем и своих близких!