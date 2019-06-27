8 главных факторов, провоцирующих вегетодистонию

Как лечить?

В основном применяют психотерапию, но иногда бывают нужны и медикаменты, чтобы стабилизировать дисгармоничную секрецию нейромедиаторов и устранить неприятные ощущения.

Возможны три варианта развития неврозов, или соматоформных нарушений. Первый - невроз проявляется эпизодически в результате стресса или другого провоцирующего фактора. Второй - волнообразный невроз. В какие-то периоды ситуация ухудшается, в другие - улучшается, причем это может быть, а может и не быть связано со стрессом. Между этапами ухудшения могут пройти месяцы и даже годы. Третий вариант - невроз протекает монотонно, то есть постоянно. Могут быть периоды улучшения или ухудшения, но, как правило, такие ощущения есть всегда. При приеме лекарств пациент чувствует себя хорошо, а как только перестает принимать - ему сразу хуже. Это означает, что неправильно работают подкорковые структуры, которые можно регулировать лекарствами.

Есть и пациенты, у которых расстройства вегетативного характера в умеренной или легкой форме длятся всю жизнь, и они уживаются со своей довольно чувствительной вегетативной системой.

Тем, у кого именно такая вегетативная система, у кого есть склонность к соматоформным расстройствам, неврозам, не рекомендуется работать посменно, по ночам, а также на работе, связанной со стрессом, когда все надо делать в большой спешке или периодически переключаться с одного задания на другое и все выполнять к определенному сроку. На некоторое время к такому режиму приспособиться можно, но чтобы жить более гармонично, следует понимать, каковы пределы комфорта вашей вегетативной системы, и стараться не переступать за них.

Наиболее частые проявления вегетативной дисфункции

Сердечно-сосудистые симптомы: нарушения сердечного ритма; давление в области сердца, боль в груди; затруднение дыхания, ощущение, будто не хватает воздуха, удушье; колебания кровяного давления.

Желудочно-кишечные симптомы: боль в области живота; тошнота; тяжесть в животе, вздутие; рвота или отвращение к пище; частый понос или жидкие выделения из прямой кишки.

Прочие симптомы: головокружение; приливы жара, усиленное потоотделение; колебания температуры тела; нарушения сна; частое мочеиспускание; неприятные ощущения в половых органах или вокруг них; слабые или выраженные вагинальные выделения; боль в ногах, руках или суставах; онемение.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что дисбаланс вегетативной нервной системы могут вызвать перегрузки на работе, в школе, дома, психологическое напряжение в рабочем коллективе, в семье, во взаимоотношениях с родственниками и любимым человеком, потеря близкого человека, низкая самооценка и тревожное отношение к жизни, хаос, а также усиленное желание быть лучшим.

В случаях, когда вы ощущаете признаки вегетативной дистонии или просто в течение длительного времени плохо себя чувствуете, необходимо посетить врача

или вначале найти человека, который поддержит и поможет попасть к специалисту - семейному врачу, психиатру, неврологу или психотерапевту. Важно найти причину приступов и стараться избегать раздражающих факторов, чтобы уменьшить их вероятность.