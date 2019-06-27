Новые уникальные наряды на выставке "Блеск 80-х" в Риге

Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании ровно 40 лет тому назад - в 1979 году. Она была первой женщиной на этом посту и продержалась там дольше других политиков - целых 11 лет, до 1990 года.

"Железная леди", как ее называли, стала одной из самых влиятельных фигур XX века. Ее вклад в политику воспринимается неоднозначно, вызывая неприязнь одних и восхищение других. Многим не нравились ее жесткие решения, направленные на рост благосостояния среднего класса. Однако Маргарет Тэтчер никак не назовешь популистом, что, по современным меркам, большая редкость.

Будучи должностным лицом высшего уровня,

Тэтчер одевалась в консервативном деловом стиле, но умела быть заметной и яркой. Ее выбор одежды олицетворял власть и статус,

тем самым идеально соответствуя тенденциям power dressing, которые доминировали в офисах 80-х: широкие плечи, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке и объемная прическа.

ФОТО: Марис Морканс

Премьер-министр отдавала предпочтение британским брендам - костюмам и платьям от Aquascutum и Jean Muir, сумочкам Asprey - и обожала блузки с воротником-бантом.

Кстати, она прекрасно разбиралась в тонкостях шитья и кроя, ведь ее мама была профессиональной швеей и сама одевала дочку с ног до головы.

В Музее моды можно увидеть пальто и платье из гардероба Маргарет Тэтчер, созданные в конце 80-х в британском доме моды Jean Muir.

ФОТО: Марис Морканс

Напоминаем, что посетители музея могут увидеть еще одно ценное приобретение Музея моды - два жакета из гардероба французской актрисы Катрин Денев работы ее близкого друга Ива Сен-Лорана.

Кроме того, на выставке представлены наряды 80-х из сценического гардероба Аллы Пугачевой, которые она недавно подарила Фонду Александра Васильева.

Мы гордимся, что наряд звезды впервые демонстрируется в Риге!

На выставке "Блеск 80-х" также представлены работы других выдающихся дизайнеров и Домов моды (Thierry Mugler, Givenchy, Comme des Garçons, Versace, Issey Miyake, Azzedine Alaïa), а также примеры дерзкой и экстравагантной уличной моды.

Фотогалерея: Открытие выставки "Блеск 80-х" в Музее моды

Выставка "Блеск 80-х" в Музее моды будет работать до середины октября 2019 года. На ней представлены не только одежда и аксессуары, но также видео- и аудиоматериалы, фотографии, плакаты, журналы.

Сохранилась и традиция Музея моды - посетители могут примерить наряды, соответствующие стилистике 80-х, и заполнить тест, разработанный специально для выставки.

Напомним, Музей моды был открыт осенью 2016 года в Риге, на улице Грециниеку, 24. Этот частный музей создан архитектором Натальей Музычкиной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.

На тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно увидеть наряды и аксессуары, а также проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.

Выставка "Блеск 80-х" является уже шестой экспозицией музея: там уже проходили выставки "Элегантность 30-х годов", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые" и "1918. Роскошь свободы".

Адрес музея: Рига, ул. Грециниеку, 24.

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября - с 11.00 до 19.00).

Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 3 EUR за билет.